7大捷運線最大「房價陷落區」 這一站便宜3成

在購屋選擇中，交通便利性往往是考量的重要因素之一，而捷運沿線的房價差異，更可能創造出「房價陷落區」，成為高性價比的購屋選項。

樂屋網統計台北捷運、桃園機場捷運近2年房屋價格，結果發現，機場捷運的泰山貴和站，比體育大學站周遭房價便宜1成，更比泰山站周遭房價便宜了3成以上，成為買方經濟實惠的入手標的。

房價的分佈通常是市中心的蛋黃區最為昂貴，然後是逐漸擴散的蛋白區，再到最經濟實惠的蛋殼區。但有時卻會出現一些區域，其周邊房價較高，而中間區域的價格相對較低，形成了房價陷落區。

樂屋網分析北部捷運路網7大路線近2年房屋單價，結果發現，房價陷落最大的站點是桃園機場捷運的「泰山貴和站」。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，泰山貴和站兩旁站點漲幅飛快，讓該站成了房價陷落區，如前一站「泰山站」位處新北面積最大的塭仔圳重劃區，新建案每坪單價坐5望6。後一站「體育大學站」位於A7重劃區，是雙北高房價擠壓效應下，首購族的購屋選項，近年推案量暴增，價格也水漲船高。

在台北捷運沿線的房價陷落區，還有板南線「土城站」、文湖線「西湖站」、環狀線「秀朗橋站」、松山新店線的「萬隆站」，還有中和新蘆線「中山國小站」和淡水線的「圓山站」等。

洪安怡表示，土城站成為房價陷落區，主因是該站前後已有成熟商圈的「海山站」，和不少指標新建案推出的「永寧站」；西湖站前後則有鄰近大直重劃區的「劍南路站」和學區優勢的「港墘站」，導致價格和前後站約有2成價差。

至於環狀線的「秀朗橋站」，洪安怡分析，該站在新北中和邊陲，不比隔壁景平站生活機能強，也不像十四張站有央北重劃區支撐，因而價格相對親民；松山新店線的「萬隆站」機能不如北邊有公館商圈的公館站，和南邊有景美夜市的景美站，因而成為房價陷落區。

洪安怡表示，房價陷落區之所以呈現價格凹陷，通常是因為這些區域機能不比鄰近周遭站點，或缺乏重大建設加持，導致價位偏低，自住買家若考慮購入房價陷落區的房子，可以先評估該區域與日常工作地點的交通往返時間。

若尖峰時段通勤超過1小時，可能會影響日常生活品質；另外也要留意附近購物、醫療、教育等基本設施的位置，若是投資取向，則要留意當地未來發展空間、租賃供需情形與行情。 塭仔圳重劃區仍有大片尚待開發的土地。圖／樂屋網提供

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