遭控非法吸金 慶云公司獲判無罪定讞
於103年間遭檢方指控涉及非法吸金的慶云公司，歷經多年纏訟後，台灣高等法院台中分院日前作成112年度再字第2號判決，駁回檢察官上訴，維持一審無罪判決，全案終告定讞。
慶云公司為國內知名傳銷公司，為國內以傳銷方式經營殯葬業的最大業者，同時也販售生前契約及禮儀服務，會員人數一度超過10萬人。
檢方於103年間指控慶云公司涉嫌經營變質多層次傳銷，但苗栗地院嗣後作成無罪判決，檢方因不服提出上訴，隨後本案經最高法院二度發回更審，最終台灣高等法院台中分院認定創辦人夫婦陳慶雲、鄒淑芬無罪，駁回檢方上訴，且因檢方未再上訴而告確定。
隨後慶云公司提出再審聲請，亦經法院認定慶云公司無罪，由於檢方依法不得上訴，故全案終告定讞。
法院無罪判決均指出，慶云公司確實有販售傳銷商品，其商品價格與其他同類商品價格相當，並非異常高價，其是以販售商品作為傳銷商的主要收入來源，因此並非變質多層次傳銷。
對於上述判決結果，創辦人夫婦委由辯護律師陳一銘對外表示，經歷多年的司法煎熬，感謝法院最終還給公司及相關人員清白，至於公司後續的營業規劃，內部會再進行研議，希望可以在最短的時間內重新上軌道。
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