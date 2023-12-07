百德將重啟小併購 總座謝天昕：遇到很想買的公司，不要買！

跨國併購對百德機械（4563）總經理謝天昕而言，是一次很痛的經驗，2019年百德併購英國航太設備大廠Winbro，接連遇到疫情來襲訂單停擺、高階主管請辭，這堂震撼課讓他學習到兩重點：首先，併購時若遇到真的很想要買的公司，不要出手，再想一想；其次，若要讓併購成功，就跟婚姻一樣，必須不斷努力，永遠沒有成功的一天。

2019年工具機老牌百德機械啟動接班，總經理謝天昕面臨產業穩定，欠缺成長動能，正好遇到長期合作客戶Winbro創辦人決定退休、經過兩年多洽談，雙方最終取得共識，由百德機械斥資19.7億元收購Winbro，但卻是惡夢的開始；他受邀產發署與台經院合辦的品牌成果發表會，分享這堂併購失敗學。

「我的客人在工廠門口放一台德國機，他客戶看到用的是高品質機具，就下單了，但事實上，工廠裡頭都是用台灣的機器。」謝天昕看到工具機業品牌的重要性，但這行業要做出口碑要花很長時間，併購成為捷徑。

台灣的工具機產業是跟著日本、德國走，過去靠價格比日本便宜一點，性價比日本好一點生存，但現在日幣貶值，一美金80塊日圓到一美金150塊日圓，日商沒有做什麼成本就少40~50%，讓他意識到必須做出突破。

謝天昕觀察到工具機產業有品牌挑戰，剛好Winbro在歐洲是50年老牌，有很好的品牌地位，加上公司賺錢，只是因第二代不願意接班而出售，讓他在徬徨中決定抓住這家公司，但實際買了之後，他指出，「像買了一棵100年的樹，要移植也是有風險，其實風險還滿大的。」

思考市場上出售的公司往往都是虧錢的，Winbro不僅很賺錢，還想賣掉，加上跟百德業務互補，百德做基礎加工，主要是接觸式切削，但Winbro是雷射跟煉鋼，屬於非接觸式切割，可以讓百德走出新市場，這場併購盤點起來天衣無縫，沒想到併購完成疫情馬上發生，專注航太的Winbro沒有生意可做。

「從航運費用大漲，到航太沒有生意可以做，後來材料供應斷鏈，烏俄戰爭開打，問題一直來一直來。」謝天昕說，「對我來說，它是一個裹著糖衣的麻糬，還沒有收到錢就已經噎到，差點噎死人。」

後來他帶領團隊不停思考該如何因應，以終為始討論五年規劃，並把兩家公司整合起來，透過專家輔導，學習如何建立共同目標，找到核心價值，不只是做引擎，也做新燃料電池，在疫情中找到新方向，2022年終於轉虧為盈，謝天昕表示，今年還會陸續做一些小型併購。

儘管三年處於逆風，謝天昕樂觀的回想，其實這是上天給的禮物，因為一旦習慣在逆風中解決問題，未來的每一次困難也就能更輕鬆面對，但他也從中學到兩個重點：併購的時候，如果你真的很想要這家公司的話，你就不要買！再想一下；第二是併購跟婚姻一樣有失敗、有成功，要成功得一直努力。

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