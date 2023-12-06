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捷運店租比一比 板南線上榜5站消費力最強

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北捷運自通車以來至今年11月已達130億旅運量，通勤人潮也帶來龐大商機。永慶房屋根據實價登錄租賃資料，統計今年捷運站周邊店面租金，盤點出十大最貴捷運站，其中，西門站店面平均單坪租金逾6,000元居冠，其次則是忠孝敦化站與東門站位居二、三名，且前十名捷運站點中有5站都在板南線上，消費力最強。

據統計，店租最貴的是捷運西門站，平均單坪租金為6,220元，也是唯一店租超過6,000元的捷運站點。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運西門站坐落於西門商圈，是台北市歷史悠久、具流行指標的知名商圈，近年來在北市府積極推動西區翻轉的政策、國際服飾、餐飲品牌插旗，加上特色潮流商店、伴手禮店進駐，再度吸引年輕族群與觀光旅客到訪，觀察今年的租賃交易中，有7筆店面單坪租金破萬元大關，顯示西門商圈已逐漸恢復榮景。

第二名則是忠孝敦化站，平均單坪租金4,724元，陳金萍說明，捷運忠孝敦化站位於著名的東區商圈，便利的交通網絡與發達的商業機能，聚集百貨、特色餐廳、高級精品以及連鎖品牌等店家，過去繁盛時期，東區的店面一店難求，但在電商、網路購物崛起，加上消費型態轉變後，一站式的消費模式更受到消費者青睞，人潮開始往全球百貨公司密度最高的信義商圈移動，讓東區商圈沒落了好長一段時間。

不過，隨著新光三越鑽石塔開幕，明年將迎來 SOGO CITY 大巨蛋營運，帶動街邊店面人流回籠，也吸引不少業者積極卡位，顯示東區商圈店面租賃市場回溫。

值得注意的是，店租前十名的站點中有5個站點位於板南線上，除了西門站與忠孝敦化站外，還有市政府站、忠孝復興站以及國父紀念館站。

陳金萍指出，根據「111年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」統計，去年台北捷運僅兩條路線賺錢，以板南線盈餘11億3,130萬餘元居冠，顯示板南線的高運量也帶來高收益，相對的，人潮就是錢潮也讓板南線沿線的店面租金行情獲得支撐。

觀察上榜的5站點中僅國父紀念館站平均單坪租金在4,000元以下，其餘4站均逾4,000元，顯示店租仍維持一定水平。陳金萍指出，東區商圈除了新光三越鑽石塔以及 SOGO CITY 大巨蛋兩大百貨接力開幕外，還有元大銀行總部興建中，都將帶動商圈零售和餐飲需求，加上台北市府自2019年起積極推動「忠孝東區振興計畫」，透過軟硬體設施改善與設計，以及與東區商圈協會共同舉辦各項串聯行銷活動，型塑東區新意象，有望吸引更多人潮到訪，東區商圈再顯風華指日可待。

陳金萍指出，疫情過後，民眾外出用餐、消費意願提升，加上國境解封帶動國際旅客造訪，觀察9月零售營業額連續25個月正成長，而餐飲營業額也寫下17紅，顯示內需市場回溫，也有望帶動店面市場復甦，綻放商業活力。

台北市捷運店面平均租金排行榜。資料來源／永慶房產集團
台北市捷運店面平均租金排行榜。資料來源／永慶房產集團

捷運 店面租金 消費

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