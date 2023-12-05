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賣到獲日方認證！全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲商圈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
賣到獲日方認證！全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲商圈。記者宋健生/攝影
賣到獲日方認證！全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲商圈。記者宋健生/攝影

全球首家獲得官方認證、日本朝日啤酒Asahi認證店落腳台中逢甲商圈，店內販售「-2˚C」啤酒也號稱全台唯一，整間店以日本SUPER DRY博物館元素設計，成為逢甲商圈的熱門打卡景點。

另外，以燒肉打響名號的風間餐飲集團，推出全新品牌重慶火鍋緋花，也將於12月8日試營運，正式進軍鍋物市場。

引進日本朝日啤酒Asahi認定店的盛旨國際餐飲集團執行長曾建榮表示，為了讓啤酒保持在零下2度，特別斥資500萬元打造設備，連冰杯也存放在零下30度冰箱中，倒出來的生啤甚至可看到一層冰沙漂浮在上。

對於為何日本官方同意將全球首家專賣店設置在台中逢甲商圈，而非台北鬧區？曾建榮說，主要因為旗下的串燒店「激旨焼き鳥」逢甲總店，不僅是Asahi台灣單日單一店面銷量最大的店鋪，其數量更是遠遠勝過日本本土任何一家餐廳或門店。

曾建榮表示，集團旗下的單一店鋪曾創下單日營業8小時，共販售32.3萬C.C.啤酒，等於885杯生啤酒，換算下來等於每小時賣近150杯啤酒、每分鐘就被喝掉2.5杯的紀錄，相當驚人。而此數字，連日本人也難以突破，更讓日本朝日啤酒總社多次來台考察，最後決定將全球首家認證店設置在逢甲商圈。

曾建榮指出，店內設計風格原汁呈現日本東京朝日啤酒SUPER DRY博物館元素，為確保啤酒冰度及品質口感，全店啤酒杯全存放零下30度超低冰箱，以凍杯方式冰杯，等消費者點酒後，才自冰箱中取出凍杯，並注入零下2度生啤，啤酒瞬間呈現一層薄薄的啤酒冰沙，讓消費者驚喜不已。

另外，旗下擁有燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋等品牌的風間餐飲集團，也插旗火鍋市場，推出全新品牌重慶火鍋緋花，地點就設在老虎城唐吉訶德旁。

風間餐飲集團表示，新品牌改良湯鍋設計，提供鴛鴦及四格鍋，採用十數種重慶地道炒料研製出麻、辣、鮮、香、厚七油三湯純牛油鍋，以及酸菜魚鍋等特製湯頭，更有黑毛肚、黃喉、鵝腸等重慶三寶，及重慶必吃鍋物配料，也供應如拳頭般大小的馬蹄蛤、巨型北海道生食級干貝等，挑戰消費者味蕾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

整間店以日本SUPER DRY博物館元素設計，成為逢甲商圈的熱門打卡景點。業者提供
整間店以日本SUPER DRY博物館元素設計，成為逢甲商圈的熱門打卡景點。業者提供

日本 餐飲 冰箱

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