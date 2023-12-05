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寬魚國際演唱會成績亮眼 第4季日韓接力開拓海外市場

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
寬魚國際今年第4季引進來自世界各地人氣指標團體及歌手來台，12月9日在北流首先登場，是日本唱跳天團放浪兄弟演唱會。寬魚國際／提供
寬魚國際今年第4季引進來自世界各地人氣指標團體及歌手來台，12月9日在北流首先登場，是日本唱跳天團放浪兄弟演唱會。寬魚國際／提供

寬魚國際（6101）今年在海內外籌辦多個演唱會，並另創商機，邀請日韓音樂人來台演出，本月9、10日分別舉辦日本天團放浪兄弟與嘻哈韓流演唱會，以及主辦由歌手黃品源、黃小琥與霍尊組成的「3H 三倍趣」將於本月23日於美國拉斯維加斯舉辦演唱會，將為第4季營運增添動能。

寬魚國際今（5）日股價以45.3元作收，上漲3元，盤中曾衝上46.5元，為近期新高；寬魚國際近五日股價漲幅達9.55%。

展望明年，1月13日將在澳門舉行楊丞琳演唱會，王心凌海外演唱會也即將公布，明年第1季有望再創佳績。

寬魚今年分別舉辦蔡依林「Ugly Beauty」台北最終場、王力宏「One Leehom Wang一個王力宏」美國拉斯維加斯、泰國曼谷、台北、馬來西亞各站以及梁靜茹等人演唱會，交出亮眼成績單。寬魚國際今年8月野跨足運動領域，在澳門舉行NBA球星阿隆.戈登（Aaron Gordon）粉絲見面會。

寬魚國際今年前三季累計營收為5.12億元，稅後純益為6,293.5萬元，較去年同期稅後虧損1,955.6萬元，已轉虧為盈。

寬魚國際今年第4季也引進來自世界各地人氣指標團體及歌手來台，12月9日在北流首先登場的，是日本唱跳團體放浪兄弟演唱會，放浪兄弟歷年來在日本巡演累積近千萬觀眾人次，寬魚則在放浪兄弟出道23年之際，主辦第一次海外專場。

12月10日的「K-Hiphop Fest in Asia 2023〔Swagger〕Taipei」嘻哈韓流演唱會，為嘻哈音樂節，集合捧紅半個韓國嘻哈界樂手的《Show Me The Money》節目歷屆選手、導師，由《Running Man》Haha領軍，人氣Rapper張賢勝等14位韓國嘻哈歌手、5小時不斷電演出。

另外，寬魚主辦由歌手黃品源、黃小琥與霍尊組成的「3H 三倍趣」，也將於本月23日於美國拉斯維加斯舉辦演唱會。

展望明年，由寬魚國際主辦的天王天后海內外演唱會陸續展開，包括楊丞琳世界巡迴演唱會澳門站，將於1月13日在澳門銀河綜藝館舉行；王心凌澳門及馬來西亞演唱會也將在近日公布日期。

演唱會 澳門

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