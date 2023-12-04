高端法說會／腸病毒疫苗拿下國內9成市占率 積極衝海外市場

高端疫苗（6547）今（4）日召開法說會，公司說明，主力產品腸病毒71型疫苗今年取得國內藥證後，今年8月完成檢驗封緘上市，單一產品首月銷售額即破億元大關，且在國內腸病毒疫苗自費市場攻下超過九成市占率。

高端疫苗表示，明年度藉著腸病毒疫苗第二劑、第三劑的施打貢獻，以及腸病毒疫苗覆蓋率的逐步提升，預期國內銷售業績將持續成長，且市占率將繼續提升。目前越南、馬來西亞的藥證審查也已送件申請，明年海外市場亦將成為成長動能之一。

高端疫苗表示，腸病毒71型疫苗為國內唯一正式常規藥證，且因其完整多國多中心三期臨床疫苗保護力達96.8%，並擁有完整分齡安全性數據，獲得兒童感染醫學會推薦於兩個月以上兒童施打使用。因此8月上市供貨後，獲得醫學中心、區域醫院、診所等大量訂單，搶得高市占率。

目前高端腸病毒71型疫苗已施打於數萬名嬰幼兒，其安全性優異，於各大論壇、母嬰群組獲得家長口耳相傳，備受消費者肯定。此外，由於腸病毒疫苗不建議混打，因此第一劑已拿下九成市占率的高端腸病毒疫苗，明年度將再藉由第二劑和第三劑的施打貢獻，以及口碑推薦第一劑的滲透率，提升國內市場銷售表現。

海外市場部分，高端疫苗分別於今年5月和12月向越南DAV、馬來西亞NPRA提交新藥查驗登記，預計陸續向泰國、新加坡提交申請，積極邁入東南亞國際市場。東南亞國家新生兒人口數龐大、腸病毒疫情嚴峻，且幾乎無疫苗上市，東南亞市場仍屬真空。

此外，由於中國大陸的腸病毒71型疫苗適應症皆為六個月以上兒童，高端腸病毒疫苗憑藉其兩個月齡以上即可施打的優勢，可搶下嬰幼兒第一劑施打時間，進而獨占整個市場；此外，具國際標準PIC/S GMP認證、及真實世界驗證對東南亞流行病毒株B5、C4具交叉保護力等競爭優勢，讓高端公司在東南亞腸病毒疫苗市場大有可為，更積極將此旗艦產品推向國際。

高端四價流感疫苗係與韓國疫苗大廠 GC Biopharma合作，今年3月取得藥證，並得標今年度公費流感疫苗，約占總採購量10%，高端的加入不僅可減少國內流感疫苗缺貨風險，也為公司貢獻穩定營收。目前新冠肺炎疫苗仍在等待WHO公佈STV試驗結果。與此同時，高端公司亦與WHO計畫單位C-TAP及聯合國公衛組織單位MPP結盟，成為全球首家投入新冠疫苗技術至該計畫的疫苗製造商，與國際組織共同推動全球新冠疫苗的廣泛使用。

高端疫苗也將啟動腸病毒D68型、克沙奇病毒疫苗開發案。有別於腸病毒71型盛行於亞洲地區，在歐美國家常有腸病毒D68型肆虐，且有週期性爆發的趨勢，因症狀與呼吸道感染相似容易被誤診，甚而併發重症需住院治療；而具高傳染力的克沙奇病毒則是造成手足口症的主要原因，嚴重影響患者生活品質。

高端疫苗表示，公司將開發腸病毒71型的成功經驗，化作擴張其他腸病毒疫苗之基石，選定具全球性需求的疫苗產品進行後續開發，盼未來進軍歐美等國際市場，成為腸病毒疫苗領域的專業權威。

高端疫苗表示，2023年，歷經十年研發的腸病毒71型疫苗終於上市，在旗艦產品的各種競爭優勢下，高端疫苗創下首月營收破億的月營業額，並拿下九成市占率，在國內市場取得亮眼成績。2024年，高端公司將繼續穩固國內腸病毒疫苗市場，並積極進攻東南亞海外市場，將為公司帶來新一波的成長。

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