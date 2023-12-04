接併購與私募股權協會理事長 併購大王朱志洋：助企業建立國際競爭力

台灣併購與私募股權協會（MAPECT）在11月中進行改選，推選工具機併購大王友嘉朱志洋總裁接任理事長，現任理事長佳世達董座陳其宏預計在今年年底交棒。朱志洋表示，過去十四年來，協會積極推動併購與私募股權投資在台灣扎根，並多方參與各項併購及私募股權投資政策討論，讓現行法令更加符合產業實務及國際市場現況。他接任後也將繼續強化台灣併購及私募股權投資環境，以期和國際市場接軌。

台灣併購與私募股權協會在陳其宏帶領下，積極推廣企業併購投資及引入私募股權基金等協助產業轉型升級的重要營運策略觀念，在任理事長2年期間，除了固定舉辦大型併購及私募股權投資論壇、邀請企業領導人及專業機構人士分享業界整併和跨國佈局經驗，鼓勵國內中小企業引進外部資源加速轉型，也積極響應政府促進私募股權基金投資國內產業相關政策，加速推動私募股權基金公會設立及私募股權基金產業在台發展。

此外，為因應疫情及貿易戰催生分散市場及多重供應鏈的發展趨勢，陳其宏也積極帶領會員走向海外。今年九月，陳其宏邀請國內企業、財法等專業機構代表組團前進瑞士，一方面挖掘在精密機械、生技醫療及新創等領域的投資合作機會，一方面與當地的官方貿協組織建立良性互動關係。

明年將接棒的朱志洋為工具機大廠友嘉集團總裁，多年來持續運用多角化經營及跨國併購策略，導入歐美關鍵技術和品牌，在全球13個國家擁有95家公司，營運版圖遍及歐美、亞太日韓及印度等國家，順利帶領友嘉集團成為全球最大的立式加工機械製造商集團，同時也是全球第三大工具機集團。

朱志洋當選後表示，企業要擴大規模、進軍國際市場，併購和私募股權投資策略是最快速的工具之一，接任後將繼續推動併購與私募股權投資在台扎根，並希望透過友嘉集團的海外併購投資經驗，結合會內私募股權基金會員與企業的合作實例，協助台灣廣大的中小企業順利轉型升級，建立在國際市場競爭的能力。

台灣併購與私募股權協會會員包括產業、金控、銀行、券商、投行、私募股權/創投基金、證交所、櫃買中心及律師、會計師、鑑價等專業機構。朱志洋也呼籲會員們持續給予支持協助，為台灣企業建構更符合實務運作的併購投資環境，加速台灣企業與國際接軌。

本次新任理監事成員，包括友嘉集團總裁朱志洋、環球晶董事長徐秀蘭、福邦證券金融集團董事長黃顯華、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、安侯建業聯合會計師事務所永續長于紀隆、理律法律事務所合夥人陳民強、眾達國際法律事務所資深顧問陳泰明、凱達國際資本董事長駱秉寬、台杉資本總經理翁嘉盛、卓毅資本執行長王勇祥、中華開發資本總經理南怡君、國泰金控投資長程淑芬等27位理事，以及大聯大董事長黃偉祥、安永聯合會計師事務所所長傅文芳、常在國際法律事務所合夥人林嘉慧等9位監事。

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