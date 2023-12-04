長榮海運體恤船員 A型貨櫃輪駕駛台採貼心設計

有別於許多同業的作法，長榮海運（2603）老闆為體恤船員，特別將A型貨櫃輪的駕駛台採全包覆式的貼心設計，將駕駛台舷側區域納入室內空間，讓船員在船舶進出港時能在室內瞭望岸邊狀況，免於日曬雨淋。駕駛台兩舷側牆設計為落地窗，地板增設地景窗，可擴大視野，掌握作業動態。

一般大船靠港時，要觀察離岸的距離，以及梯子放下來最適當的位置，船長要到駕駛台舷側從上往下觀察。這個區域在大部分的船舶上都是露天的，颳風、下雨、大太陽總是會不適。長榮將這個區域納入室內空間，再在地板上增設地景窗，從室內往下看，就可以掌握狀況，從這個地方就可以感受到長榮對員工的心意。

不只是地景窗對船員更利便，長榮A型貨櫃輪的駕駛台別具巧思，中央控制台配置從傳統直線型改為飛機駕駛艙式的ㄇ字型設計，可縮短航儀向兩側延伸的距離感，提升當值船員觀測及操作航儀的便利性。

長榮海運照顧員工的方針也具體落實在船舶住艙設計上，為船員提供舒適優雅的住宿環境，可媲美星級旅館。A 型貨櫃輪的標準人員編制為23人，每位船員皆有個人房間，配備獨立衛浴，餐廳設計採用年輕化的風格，用色活潑，造型簡單俐落，營造輕鬆的用餐氣氛。交誼廳有視聽設備、卡拉OK及多種書報雜誌，另外還有健身房，讓船員在工作之餘能夠舒解壓力，維持身心均衡。 交誼廳提供水手更多的活動空間。圖／業者提供 大船的空間更舒服了。圖／業者提供 在船上也不會誤了健身。圖／業者提供

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