SCFI 續漲 法人觀望運價漲勢的持續性

SCFI指數至12月1日為1010.81點，較前一周上漲1.7%，其中，美東線為每40呎櫃（FEU）2,446美元，周漲5.6%，美西線為1,646美元，周漲1.1%，歐洲線運價為每20呎櫃（TEU）851美元/TEU，周漲9.2%。

分析師表示，SCFI指數在經過續三周下跌後出現反彈，美東線已來到今年9月下旬以來的高點，歐洲線來到8月下旬以來高點，美西線則呈弱勢局面。

由於時序接近歐洲線合約價談判，先前航商已陸續提出12月初漲價計畫，為鞏固漲價成果，近期航商再度宣布12月中旬的漲價計畫，由於歐洲線的大船投入運力壓力較大，漲價後的持續性仍待觀察。

此外，為因應巴拿馬運河塞港所增加的營運成本，部分航商近期已提出徵收附加費。貨櫃船舶因固定船期，因此，通常可優先通行巴拿馬運河，目前美東及美西港口亦未出現明顯壅堵狀況，對於運價推升力道應屬有限。

由於時序進入傳統需求淡季，市場船舶閒置率亦有同步提升，然在市場運力過剩的環境下，預期運價將於損平點附近震盪，航商營運將持續承壓，明年第1季上旬為農曆春節前出貨小旺季，運價有望反彈，但春節過後進入需求空窗期，運價將再度面臨壓力。

法人機構指出，在產業結構方面，2024年市場需求仍處於低位增長，年增2.2%，運力供給年增9%，處於明顯的供給過剩狀態，除持續壓抑運價走勢，新船大量交付的情況下也須留意航商是否為確保裝載率而出現殺價搶量行為。

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