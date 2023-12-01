11月車市掛牌量逾43,500台 創31年來次高

受惠於重量級新車如TOYOTA YARIS CROSS及HONDA CR-V等大量交車，以及部分進口品牌大量到港解消之前的訂單之下，11月車市總掛牌量43,566台，年增9.8%，表現超出預期，也是近31年來的單月同期市場次高。(最高：2020年10月 46,332)。

累計今年1~11月總市場登錄台數433,826台(去年1增11.8%)。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月份合計登錄15,531台，創下史上同期單月新高紀錄，市占率35.6%。

和泰車指出， 展望12月，雖然市場買氣仍舊受到國內外政經局勢動盪影響，不過在各主要品牌持續擴大促銷優惠及重點新車的訂單解消下，預估12月份全月總市場可達42,000台左右，語氣也相當。而今年全年總市場也將突破 47.5萬台，創近18 年來新高水準。

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