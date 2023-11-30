快訊

吳欣盈雙重國籍疑慮延燒 民眾黨小雞焦慮「若違法，2024直接下課」

亞錦賽／啪，沒了！大巨蛋開幕戰 最後1000張票完售

季辛吉辭世！從毛澤東到習近平 他如何牽動中美關係

博晟對抗黴漿菌疫情風險 擴大產能緩解抗生素缺藥危機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
博晟生醫董事長陳德禮。記者胡經周／攝影
博晟生醫董事長陳德禮。記者胡經周／攝影

博晟生醫（6733）今（30）日宣布，該公司開發的抗生素將提前放大產能，以因應國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情。博晟生醫董事長陳德禮，中國大陸近期爆發的黴漿菌疫情，國內感染症專家預測很有可能被經常往返兩岸的民眾帶回境內，可能引爆下一波傳染症疫情。

陳德禮表示，黴漿菌主要是經飛沫傳染，感染初期不會流鼻涕，症狀是咳嗽、喉嚨痛、發燒等，是兒童常見呼吸道病菌，全年均可見感染案例。治療黴漿菌使用的藥物以「抗生素」為主，但第一線藥物「紅黴素」，細菌對它的抗藥性已經高達五、六成，可以使用的抗生素剩下氟喹諾酮（fluoroquinolone）及四環黴素 (如minocyline)類抗生素，然而氟喹諾酮不適用於兒童， minocycline 適用於大於八歲的病人。

國內多重抗藥性細菌日益猖狂，博晟為因應此情形開發抗生素產品美諾幸凍晶注射劑（minocycline），主要應用於治療鮑氏不動桿菌(Acinetobacter baumannii)及其他多重抗藥性細菌如嗜麥芽窄食單胞菌(Stenotrophomonas maltophilia)及伊莉莎白菌(Elizabethkingia spp.)等感染症。然minocylcine正好對於抗藥性黴漿菌的有效性也很好。為了因應抗藥性黴漿菌疫情爆發風險，公司內部已與供應商及代工廠緊急協調相關作業，提前放大產品產能，加強藥品供應以共同面對迫切的危機。

博晟抗生素產品於本年度3月取得健保署核准納入健保給付，目前已可供應全國近百間醫療院所臨床所需，其中醫學中心的供應比例高達八成，博晟同步調整人力分配，加速於通路端的進院作業，確保在疫情爆發時，大部分的醫療院所都能取得藥品滿足臨床需求。陳德禮表示，博晟將持續開發多元的感染症產品，以解決國內日益嚴重的多重抗藥性細菌問題。

抗生素 疫情 黴漿菌

延伸閱讀

黴漿菌主要症狀是讓你咳不停？一圖看懂提升免疫力可以怎麼吃

黴漿菌疫情兩岸掀議 傳12月起強制戴口罩？羅一鈞打臉假訊息

久咳不癒和黴漿菌有關！戴好口罩、勤洗手 預防呼吸道感染

10歲兒罹黴漿菌住院8天「抗生素用最頂」 可藍洩最新病況

相關新聞

土地銀行出手標售大安區豪宅 每戶總價1.4億元

北市蛋黃區豪宅罕見釋出。土地銀行將在11月30日至12月20日啟動標售台北市大安區「吉美大安花園」3戶物件，每戶底價1....

最小14坪！北台灣89建案推迷你2房 專家曝買方

住展雜誌統計指出，為壓低總價，北台灣新建案減坪不減房，今年截至11月24日，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下...

電信合併將生效！台灣之星、亞太電用戶權益一次看

台灣大哥大跟台灣之星12月1日正式合併，遠傳與亞太電信的合併基準日在12月15日，究竟被合併一方的用戶權益可能有哪些影響...

復甦力道不足 10月製造業景氣燈號續亮黃藍燈

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，儘管全球終端需求仍低迷，製造業復甦力度不足，但因低基數漸低，且外銷訂單年減幅度縮小，...

廠商看好未來半年景氣 製造業景氣信號值攀16個月新高

台灣經濟研究院今（30）日發布10月製造業景氣指標，景氣信號值由9月修正後的10.83分，增加0.76分至10月的11....

博晟對抗黴漿菌疫情風險 擴大產能緩解抗生素缺藥危機

博晟生醫（6733）今（30）日宣布，該公司開發的抗生素將提前放大產能，以因應國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。