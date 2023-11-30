博晟對抗黴漿菌疫情風險 擴大產能緩解抗生素缺藥危機

博晟生醫（6733）今（30）日宣布，該公司開發的抗生素將提前放大產能，以因應國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情。博晟生醫董事長陳德禮，中國大陸近期爆發的黴漿菌疫情，國內感染症專家預測很有可能被經常往返兩岸的民眾帶回境內，可能引爆下一波傳染症疫情。

陳德禮表示，黴漿菌主要是經飛沫傳染，感染初期不會流鼻涕，症狀是咳嗽、喉嚨痛、發燒等，是兒童常見呼吸道病菌，全年均可見感染案例。治療黴漿菌使用的藥物以「抗生素」為主，但第一線藥物「紅黴素」，細菌對它的抗藥性已經高達五、六成，可以使用的抗生素剩下氟喹諾酮（fluoroquinolone）及四環黴素 (如minocyline)類抗生素，然而氟喹諾酮不適用於兒童， minocycline 適用於大於八歲的病人。

國內多重抗藥性細菌日益猖狂，博晟為因應此情形開發抗生素產品美諾幸凍晶注射劑（minocycline），主要應用於治療鮑氏不動桿菌(Acinetobacter baumannii)及其他多重抗藥性細菌如嗜麥芽窄食單胞菌(Stenotrophomonas maltophilia)及伊莉莎白菌(Elizabethkingia spp.)等感染症。然minocylcine正好對於抗藥性黴漿菌的有效性也很好。為了因應抗藥性黴漿菌疫情爆發風險，公司內部已與供應商及代工廠緊急協調相關作業，提前放大產品產能，加強藥品供應以共同面對迫切的危機。

博晟抗生素產品於本年度3月取得健保署核准納入健保給付，目前已可供應全國近百間醫療院所臨床所需，其中醫學中心的供應比例高達八成，博晟同步調整人力分配，加速於通路端的進院作業，確保在疫情爆發時，大部分的醫療院所都能取得藥品滿足臨床需求。陳德禮表示，博晟將持續開發多元的感染症產品，以解決國內日益嚴重的多重抗藥性細菌問題。

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