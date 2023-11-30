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全家鮮食創50億業績 人氣TOP10香腸蛋炒飯、豬排咖哩燴飯都上榜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，今年共創下逾50億業績。圖/全家提供
2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，今年共創下逾50億業績。圖/全家提供

全家（5903）鮮食今年營收佔比已突破三成，今年銷售排行TOP 50的熱銷鮮食於外包裝均印上「全家全明星」標示；其中，銷售TOP 10排名，則為鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯與奶油培根義大利麵。

「全家全明星」鮮食一年創下逾50億業績，觀察熱銷商品類可分為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」與「家戶需求」四大面向，並又以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。

全家表示，「全家全明星」商品，飯糰、手卷、堡類與沙拉類型的「便利輕食」商品數高達三成，尤以「金飯糰」最為熱銷，包含經典風味三角飯糰、份量具飽足感的大口飯糰與韓式大飯糰，全系列共八款登上熱銷排行榜；其中以經典不敗的鮪魚飯糰、劉里長雞肉飯飯糰、經典肉鬆飯糰最為熱銷；大口飯糰因豐富飽足、方便帶著吃的特性，為外勤與學生族群偏好選購的特色商品。

另外，「全家全明星」品牌聯名商品數約占三成，近年全家透過品牌聯名換粉、產品共同開發兩大策略，結盟鼎泰豐、鮮乳坊、劉里長雞肉飯、開丼等知名品牌，有多款鮮食成為定番長銷商品，如鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯不僅為鮮食風雲榜熱銷第5名，香辣醬雞肉炒麵與四川風味麻婆豆腐燴飯亦同時入選，為品牌聯名鮮食系列銷售之最。除品牌聯名，人氣主食同金咖哩系列也十分受歡迎，經典暢銷款「甘口咖哩飯」、「濃辛咖哩飯」均為熱銷鮮食風雲榜前10名。

伴隨近年運動健身風潮，全家與運動營養師楊承樺聯名監製的「健康志向」系列健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒亦雙雙搶進鮮食風雲榜前10名，顯示消費者健康飲食意識抬頭，訴求天然食材、均衡營養與熱量控制的「健康志向」鮮食，已成為運動健身族群的美味應援。

全家 鼎泰豐 超商 健康飲食

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