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土地銀行出手標售大安區豪宅 每戶總價1.4億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
吉美大安花園大樓的外觀。圖/土銀提供。
吉美大安花園大樓的外觀。圖/土銀提供。

北市蛋黃區豪宅罕見釋出。土地銀行將在11月30日至12月20日啟動標售台北市大安區「吉美大安花園」3戶物件，每戶底價1.4億元至1.41億元，皆有附屬車位，每戶坪數約88坪，預定12月21日開標。

土銀是因為參與都更合建，透過權益分配來取得物件，並進一步對外標售。土銀指出，本次標售大安區大安路二段82號7樓、7樓之1及8樓，即「吉美大安花園」3戶（每戶各配一個車位），每戶總價約 1 億 4034萬元至1億 4121萬元、坪數約88~89坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約153~154 萬元。

以外部建材而言，地上21層、地下4層的「吉美大安花園」住宅大樓為吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材採用SRC鋼骨結構搭配 101 大樓同級的新日鐵制震壁，針對風力與地震皆具備制震效果。

以內部配置來說，「吉美大安花園」大樓總共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園。

此外，「吉美大安花園」最大賣點在地點，除鄰近大安森林公園與東區商圈，距捷運大安站僅300公尺，可接軌淡水信義線、文湖線捷運與松山機場，附近學區更觸及建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，稱得上是蛋黃區指標豪宅。

土銀自民國90年初即開辦承作都市更新融資業務，並響應政府政策推動樂活養老與都更危老授信業務，多次運用自有土地參與都更市場，因此獲配不少「都更分回宅」物件，本次釋出的「吉美大安花園」即是其中之一。

截至去年底，土地銀行都更融資核准額度達1740億元、縣市政府核定危老重建計畫融資額度為422億元，為八大公股行庫之首，已透過參與都更和危老重建，創造超過320個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區。

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