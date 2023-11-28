誰說媽媽不喜歡收到鍋！臉書社團裏流行這句話「生日紀念日收鍋快樂」
過生日最想收到什麼禮物呢？通常媽媽們通常不喜歡收到適合「全家人用」的家電、廚具，偏偏也有例外！臉書社團「我愛Staub鑄鐵鍋」有社友在社團貼出收到鍋具「好開心」，竟然引起一群社友附和，亮出自己的禮物在社團裏「曬鍋」，並直呼自己是「收鍋快樂」。
擁有廣大鍋迷，對熱愛史大伯的鍋哥鍋姐們來說，若能收到心儀鑄鐵鍋必定歡天喜地在社團裏曬鍋。社友Iris Haung 11月初在社團貼出「好開心！淺燉鍋太好用，忍不住又買一咖夢寐以求的亞麻色，這咖是結婚紀念日禮物，謝謝老公」。
留言立刻刷一排，「最棒的紀念日禮物」、「這比收到名牌包還快樂 」、「用鍋來安太座是一定要的」、「很划算啊，送幾只鍋就一輩子有飯吃」、「真棒的禮物！我也要去結婚了」。
社友Leo Juang回「紀念日快樂。這個月5日老王生日我收禮，下個月周年我收禮，1月我生日還是我收禮物，收禮物快樂」；印證社團裡流行著的一句話「不管家裡誰生日，都是我收鍋快樂」。
為自己「預支生日禮物」的社友謝天貼文說，其實到這個年紀已是「減法過生活、斷捨離、理性購物」的實踐者，真碰到有需要的物件才會動心想買。照片裡只見她把黑色的魚拓鍋拍得極為貴氣，「我肖想魚拓鍋很久了！中午新鍋來、傍晚社區團購的魚也送到，立馬開煮！」社友們紛紛回應說，「很棒的禮物」、「我也想要這個生日禮物」。
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