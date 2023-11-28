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基隆首座社宅動工 林右昌：要蓋得比隔壁松鼎苑豪宅好

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首座社會住宅「光明安居」今天動土典禮，行政院長陳建仁、內政部長林右昌、基隆市長謝國樑等參加。記者游明煌／攝影
基隆首座社會住宅「光明安居」今天動土典禮，行政院長陳建仁、內政部長林右昌、基隆市長謝國樑等參加。記者游明煌／攝影

國家住宅及都市更新中心興辦的「光明安居」社會住宅，位基隆市七堵區光明路與明德一路口，是基隆首座社會住宅，今天動土典禮，行政院長陳建仁主持，總經費25億元中央全額負擔，將興建14層建物，提供449戶社會住宅，預計2027年完工。內政部長林右昌說，「隔壁松鼎苑是七堵的豪宅，團隊有信心蓋得比隔壁更好。」

林右昌說，基地不僅交通便捷，更位於基隆河谷廊帶經濟發展的重要節點，未來隨著基隆捷運的興建完工，將會帶動沿線產業經濟發展，定能成為青年返鄉與移入的關鍵吸引力。

林右昌表示，基地規畫托嬰中心和身障日照中心，將為基隆第一個結合智慧建築與綠建築的大樓，提供住戶優質好宅，「隔壁松鼎苑是七堵的豪宅，有信心比隔壁更好」。

基隆市長謝國樑說，他上任後就和光明安居的團隊密集聯繫，確保依內政部規畫完成，很高興規畫親子和社福的需求，尤其是在七堵內室兒童樂園旁，完工後可嘉惠很多家庭安居。

陳建仁說，蔡英文總統上任後推動社會住宅，國家住都中心全力協助各地方興辦社會住宅，至今年底直接興建戶數將達9.5萬戶，明年可達12萬戶。另包租代管10月底累計戶數逾8.6萬戶，明年可達成實際入住8萬戶目標，雙軌並進達成20萬戶社會住宅的政策目標，感謝中央和地方一起努力。

陳建仁並表示，行政院協助推動基隆捷運和新北汐東線，給基隆更方便的交通建設。

議長童子瑋指出，這是基隆歷史性的一刻，對七堵發展相當重要的時刻，七堵是基隆的樞紐，在火車、轉運、交通上，未來的捷運進入基隆市的規畫上，都將肩負非常關鍵而重要的角色。

中央在基隆社會住宅規畫目標1000戶，除了光明安居外，目前還有3案591戶規畫中，分別在中正、信義、七堵區，盼中央與地方一起合作，加速推動。

基隆首座社會住宅「光明安居」今天動土典禮，行政院長陳建仁、內政部長林右昌、基隆市長謝國樑等參加。記者游明煌／攝影
基隆首座社會住宅「光明安居」今天動土典禮，行政院長陳建仁、內政部長林右昌、基隆市長謝國樑等參加。記者游明煌／攝影
基隆首座社會住宅「光明安居」今天動土典禮，行政院長陳建仁（左二）、內政部長林右昌（左一）、基隆市長謝國樑（右二）等參加。記者游明煌／攝影
基隆首座社會住宅「光明安居」今天動土典禮，行政院長陳建仁（左二）、內政部長林右昌（左一）、基隆市長謝國樑（右二）等參加。記者游明煌／攝影

社會住宅 林右昌 捷運

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