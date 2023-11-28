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商研院董座許添財率團 33家企業考察日本大健康產業

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院董事長許添財（中）親自率領約33位中小企業團員籌組「日本大健康考察團」，前往日本東京展開一連五天健康照護產業參訪行程，並與各知名長照、健康、藥妝和運動公司建立了密切的關係和合作，借鏡日本優勢，推動國內健康產業的發展。 圖/商研院提供
商研院董事長許添財（中）親自率領約33位中小企業團員籌組「日本大健康考察團」，前往日本東京展開一連五天健康照護產業參訪行程，並與各知名長照、健康、藥妝和運動公司建立了密切的關係和合作，借鏡日本優勢，推動國內健康產業的發展。 圖/商研院提供

商研院董事長許添財本週親自率領約33位中小企業團員籌組「日本大健康考察團」，前往日本東京展開一連五天健康照護產業參訪行程，並與各知名長照、健康、藥妝和運動公司建立了密切的關係和合作，借鏡日本優勢，推動國內健康產業的發展。

許添財表示，台灣正逐漸邁入老年化社會，這代表著銀髮族的時代即將到來。在這個時代裡，醫療、長期照護、運動、健康、美容、寵物、藥品、飲食以及化妝品等產業緊緊環繞著人們的生活，形成了一個龐大的健康產業生態系統。這些領域已經成為人們生活中不可或缺的重要部分。

許添財還提到，日本在大健康產業領域擁有眾多值得學習與交流的典範。特別是在大東京地區，日本不僅是該領域的領先者，其營運模式更是不斷創新演進，展現出引人矚目的發展潛力。

商研院院長王建彬則說，國內大健康產業亦蓬勃發展，涵蓋電子業、醫療、健身等眾多領域。全球科技巨頭也投入其中，競爭激烈。商研院與日本企業合作，希望引領國內產業發展可借鏡日本模式、促進技術合作、團隊協作投資，以及業務對接激發創新，共創共贏。

商研院指出，本團共計33位北中南部國內優質企業董事長、總經理或二代經營者共同參與，包括千葉火鍋、祥寶、南方莊園渡假飯店、唯豐、朝霧紅茶、九日生行動科技、致力科技、科林儀器、達特富、灃禾管理顧問、李奧國際、和欣光通、虹韻國際、沛美生醫、台灣智輝農業生技、康之友、凡尼亞生醫、荷華達康等知名廠商。

本次「日本大健康考察團」有三大特色：1. 促進台日銀髮產業的國際交流與合作、2.深入了解最新的商業及服務模式、3. 掌握台日大健康市場蓬勃發展的巨大商機。

實地參訪內容則包括：新宿《Reha tech Shop》銀髮康復科技店、《聖心高端醫美》、《橫濱金澤翔裕園》、《ウエルガーデン春日部》、《再生醫療研究所》、《大塚製藥》、《井口醫院健檢中心》、《AEGIS Consulting》等多家知名企業。

日本 許添財 農業生技

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