台泥擴大投資土耳其、葡萄牙 佈局全球最低碳水泥

台泥（1101）企業團持續擴大全球化綠色佈局，今（27）日晚間宣布攜手土耳其OYAK集團，將以新台幣最高約266億元，擴大投資歐亞非低碳水泥市場。台泥擬將土耳其OYAK水泥合資子公司持股由40%提高為60%，將葡萄牙Cimpor水泥合資子公司持股從40%增加為100%，這項投資案將在2024年第1季結束前完成相關交易程序。

此次台泥擴大持股，主要著眼於OYAK水泥以及Cimpor水泥兩家公司領先全球的低碳水泥研發與生產技術。台泥董事長張安平表示，未來不懂得碳的公司是無法生存的，而低碳絕對是國際化市場。他相信台泥透過增加投資OYAK水泥以及Cimpor水泥，未來可望成為全球少數能提供最低碳水泥的主要供應商之一，具備高度碳競爭力。

台泥2018年與土耳其OYAK成立合資公司，並透過此合資公司投資葡萄牙水泥公司Cimpor後，經營績效快速上揚。合資公司五年來稅後淨利增長6倍，EBITDA成長5倍。更重要的是，台泥與OYAK的合資公司是土耳其第一家宣布淨零承諾的水泥公司，近年透過Cimpor順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術引領世界水泥行業，實現了全球最低碳的水泥生產。

OYAK執行長Süleyman Savas Erdem指出，期望OYAK及台泥的夥伴關係將引領未來在水泥及其他行業的投資。我們對土耳其未來的經濟充滿信心。與台泥合作，我們正評估在土耳其電池以及儲能相關領域的投資機會。

張安平強調，在土耳其這個高戰略重要性且具有潛力的國家，我們將繼續攜手OYAK穩健創新，感謝OYAK的遠見與信心，所以我們決定增加在夥伴關係中的持股；透過減碳技術的投資，我相信台泥與OYAK攜手將成為全球水泥業減碳的先鋒。

OYAK在土耳其境內擁有七座水泥廠，11條熟料產線、2條白水泥產線、67座混凝土廠、50個發貨站以及1個港口，近年來積極發展替代燃料與替代熟料使用技術，減少碳排，位於土國境內的Aslan廠熱值替代率更高達61%，充分落實減少化石燃料使用的目標。土耳其位於歐亞非樞紐，其低碳產品銷往歐盟具有地利之便；世界銀行預估土耳其將需要投入5,000億美元強化現有建築之抗震能力，及1.000億美元重建震災受損建物 ，水泥需求量將大增。

台泥與OYAK共同持有的葡萄牙水泥公司Cimpor，在非洲喀麥隆建有全世界唯二使用90%生質燃料商業化量產水泥廠，Cimpor在象牙海岸的水泥廠則建有世界第一套大規模生產鍛燒黏土水泥基地，鍛燒黏土混合熟料後，較傳統水泥減少至少40%碳排。

台泥表示，歐洲水泥市場，進口水泥長年佔一定比例，未來歐盟實施碳邊境稅CBAM，不管本地水泥或者進口水泥，低碳都將成為進軍歐洲市場的主要競爭力。台泥此次擴大持股案，目標於2024年第一季結束前完成相關交易程序，台泥董事會授權金額為新台幣約266億元內。國際知名投資銀行花旗也為本案提供了相關顧問服務。台泥強調，不管是於加拿大建置綠電電芯廠或開拓歐洲低碳水泥市場，台泥將持續低碳轉型及國際化的腳步。

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