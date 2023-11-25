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全台校園規模最大！興大智慧製造整線人才培育基地揭牌

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
該基地將作為智慧機械與智慧製造領域的教學研究及產學鏈結平台。中興大學提供
該基地將作為智慧機械與智慧製造領域的教學研究及產學鏈結平台。中興大學提供

中臺灣為國內最大的智慧機械與智慧製造產業聚落，國立中興大學在教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」經費支持下，今(25)日舉辦「智慧製造整線人才及技術培育基地」揭牌。

這座計畫串聯了雲林科大、虎尾科大、勤益科大三所典範技職與12間產研機構，超過50位師資，藉由典範科大和頂尖大學強強聯手下，打造國內校園規模最大的智慧製造整線人才培育基地，產官學界200多位代表，共同見證新里程碑。

此基地座落於興大今年7月甫落成的「智慧機械技術研發中心」大樓，基地面積超過500坪，基地已取得綠建築標章，軟硬體造價2億4,500萬元，經費來自政府支持與產業捐助，包教育部補助1億4,500萬元、興大傑出校友程泰集團董事長楊德華捐贈建物及設備5,000萬元，以及興大5,000萬元。

該基地將作為智慧機械與智慧製造領域的教學研究及產學鏈結平台，提供學界中高階研發人才培訓，與產業人才在職進修。

教育部政務次長劉孟奇表示，中部是國內智慧製造重鎮，教育部非常重視相關的人才培育，該計畫為國家區域產業人才培育基地重要的一環，透過中興大學整合周邊的科技大學，以及高中的實作教育，期待興大能發揮區域領頭羊的角色，藉此基地與周邊產業結合，強化產學合作及區域人才培育，為中部智慧製造產業培育更多優秀的人才。

這座基地結合複合感知、精密檢測、精密機械設計、自動化控制、虛實整合與機械手臂特色教學實驗室，全場區採用5G數位化，整合各式製程資訊，建立智慧生產管理系統。

同時規劃智慧製造產線研發示範專區與教學專區兩大區，智慧製造類產線整合了天車式五軸機、車銑複合五軸機、三軸機、AR與VR虛擬工廠、三次元量床、x-ray殘留應力儀、超音波探傷儀等，近70種最先進的軟硬體設備；教學專區則提供學員理論與實務相輔相成的完整學習環境。

興大也與丹麥協作型機器人Universal Robots公司，共同成立全球第一個UR機器人學院訓練中心，提供機器手臂訓練場地，並捐贈3支機器手臂。

而在資訊安全部分，趨勢科技與訊勢科技共同捐贈基地工控及5G資安系統，PaloAlto將與興大成立智慧製造資訊安全人才培訓中心，並捐贈培訓設備，Epicor捐贈和建置製造執行系統(MES)，可妥善監控生產流程，以確保產線資安並增進學員資安意識。

為帶動產業發展，興大也同步規劃成立產學聯盟，目前已有超過30家廠商包含程泰機械、亞崴機電、上銀科技、天工精密、台耘工業、台灣晶技、台灣瀧澤科技、永進機械、趨勢科技、均華精密、均豪精密、志聖工業、恩德科技、凱納、力勁機械、大立機器、友達數位、天源義記。

以及台灣開天傳動、台灣麗馳、住華科技、辛耘企業、佰機實業、析力國際、科智企業、高明鐵企業、喬崴進科技、勤誠興業、義成工廠、零壹科技、雷虎生技、雷應科技、漢鼎智慧、環宇動力、邁萃斯精密、均易科技、奕達精機、金工中心、PMC等響應加入。

未來基地將持續精進於先端製造、人工智慧、淨零碳排和資訊安全等議題，研發精進產線功能，並朝擴大產學合作鏈結方向永續經營，使興大成為智慧製造的國際典範大學。

今天揭牌代表，包含教育部政務次長劉孟奇、環境部部長薛富盛、興大校長詹富智、程泰集團董事長楊德華、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳，以及夥伴學校與國際合作企業。現場同時舉辦產學聯盟簽約、設備捐贈、技術論壇以及校園徵才等活動。

現場同時舉辦產學聯盟簽約、設備捐贈、技術論壇以及校園徵才等活動。記者宋健生/攝影
現場同時舉辦產學聯盟簽約、設備捐贈、技術論壇以及校園徵才等活動。記者宋健生/攝影
國立中興大學今(25)日舉行「智慧製造整線人才及技術培育基地」揭牌。記者宋健生/攝影
國立中興大學今(25)日舉行「智慧製造整線人才及技術培育基地」揭牌。記者宋健生/攝影

教育部 智慧機械 科大

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