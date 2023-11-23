「最大嫌惡設施」搬遷！北市這裡房價年漲2成跳8字頭

台北市第一殯儀館拆遷在即，根據元宏不動產加值服務平台調查，一殯近期區域房價漲幅驚人，近期成交單價已達8字頭，與去年相比上漲19.2%，將近二成，若對比5年前僅約6字頭成交價，房價漲幅更高達33%。

台北市第一殯儀館去年即傳出拆除消息，日前北市殯葬處赴議會報告指出，拆除工程已拿到執照並決標，預估2024年4月起施工、9月驗收，拆除後規劃成臨時停車場，未來考量當社福照護園區。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，一殯位於北市精華區，緊鄰榮星花園、行天宮，附近住商大樓林立，地段相當不錯，但因殯儀館位置所在，區域房價明顯低於周邊，成為明顯「房價凹陷區」，一殯也被市場認為北市精華區最大的嫌惡設施。

陳傑鳴指出，「一殯」周遭喪禮用品、禮儀公司、私人會館林立，民權東路甚至有「殯葬一條街」的稱號，也因此對周邊房市帶來不少抗性，影響區域房市發展。

不過，目前隨著「一殯」確定於明年4月拆除，近一年區域房價已明顯有動起來的狀況，以五年房價上漲32.%來看，光近一年就上漲19.2%，直逼兩成，顯見慶祝行情已啟動。

陳傑鳴指出，一殯拆除遷移後，原址初期雖暫時將以停車場做為規畫使用，但後續無論是興建商場、運動中心、長照機構、日間照護和公宅等，都將替區域房市帶來新的動能與居住需求，不僅周邊商圈店面可望大洗牌，過去因一殯造成的房價凹陷、買盤抗性也可望一舉解除，長遠對區域房市將有不少助益，房價進一步墊高機會不小。 一殯、行天宮生活圈房價變化。資料來源／元宏不動產加值服務平台

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