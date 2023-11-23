快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「最大嫌惡設施」搬遷！北市這裡房價年漲2成跳8字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。取自google地圖
示意圖。取自google地圖

台北市第一殯儀館拆遷在即，根據元宏不動產加值服務平台調查，一殯近期區域房價漲幅驚人，近期成交單價已達8字頭，與去年相比上漲19.2%，將近二成，若對比5年前僅約6字頭成交價，房價漲幅更高達33%。

台北市第一殯儀館去年即傳出拆除消息，日前北市殯葬處赴議會報告指出，拆除工程已拿到執照並決標，預估2024年4月起施工、9月驗收，拆除後規劃成臨時停車場，未來考量當社福照護園區。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，一殯位於北市精華區，緊鄰榮星花園、行天宮，附近住商大樓林立，地段相當不錯，但因殯儀館位置所在，區域房價明顯低於周邊，成為明顯「房價凹陷區」，一殯也被市場認為北市精華區最大的嫌惡設施。

陳傑鳴指出，「一殯」周遭喪禮用品、禮儀公司、私人會館林立，民權東路甚至有「殯葬一條街」的稱號，也因此對周邊房市帶來不少抗性，影響區域房市發展。

不過，目前隨著「一殯」確定於明年4月拆除，近一年區域房價已明顯有動起來的狀況，以五年房價上漲32.%來看，光近一年就上漲19.2%，直逼兩成，顯見慶祝行情已啟動。

陳傑鳴指出，一殯拆除遷移後，原址初期雖暫時將以停車場做為規畫使用，但後續無論是興建商場、運動中心、長照機構、日間照護和公宅等，都將替區域房市帶來新的動能與居住需求，不僅周邊商圈店面可望大洗牌，過去因一殯造成的房價凹陷、買盤抗性也可望一舉解除，長遠對區域房市將有不少助益，房價進一步墊高機會不小。

一殯、行天宮生活圈房價變化。資料來源／元宏不動產加值服務平台
一殯、行天宮生活圈房價變化。資料來源／元宏不動產加值服務平台

房價 房市 2024 殯儀館

延伸閱讀

影／北市小雞登記不見「母雞」侯友宜 蔣萬安先曝光後續行程

當台北隊母雞 蔣萬安：正義力量進國會才能揭弊8年亂象

臭蟲現蹤萬華 北市觀傳局：現場無蟲體 已指導業者清消

消滅臭蟲行情價3000元起跳 北市業者曝客「買床帶蟲」打官司

相關新聞

「最大嫌惡設施」搬遷 這裡房價年漲2成跳8字頭

台北市第一殯儀館拆遷在即，根據元宏不動產加值服務平台調查，一殯近期區域房價漲幅驚人，近期成交單價已達8字頭，與去年相比上...

Coupang 來台選這縣市連設三座物流中心 商仲曝優勢

根據第一太平維維斯最新統計，2023年前10月全台工業地產交易金額共約715億元，桃園市占195億，其中7成交易為廠房與...

老屋改建夯 今年北台灣案量破2,300億元、年增5.5%

據住展雜誌統計 ，今年截至11月15日止，北台灣老屋重建(都市更新及危老重建)推案量為2,375.8億元， 較去年全年增...

供給來了！新天龍國老屋重建案超車桃園、排名第三

今年北台灣整體新建案推案量下滑，不過都更、危老推案量仍持續成長。根據住展雜誌統計，今年截至11月15日，北台灣老屋重建（...

Dream Big 元大公益圓夢計畫 八單位圓夢展成果

元大金控暨元大文教基金會「Dream Big元大公益圓夢計畫」舉辦期末成果發表會，透過音樂、藝術、餐飲、永續等形式，攜手...

獨家／電池新創格斯科技中壢廠2024年量產 拚2026年虧轉盈

電池製造商格斯科技（6940）中壢廠5月盛大開幕，並宣布下半年開始投產，不過月營收迄今未反應新廠貢獻，據了解，主因是主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。