2023馨生公益市集新竹巨城登場

財團法人犯罪被害人保護協會今（22）日起至26日，一連五天在新竹Big City遠東巨城購物中心一樓創藝廳，舉辦「2023馨生公益市集」活動。法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗及犯保協會董事長張斗輝均出席開幕典禮，給予馨生人最大的支持與鼓勵。也希望各界在周日前，踴躍前往市集挑選尋寶、採購各式生活用品。

法務部長蔡清祥致詞時表示，新竹馨生市集舉辦多年，遠東巨城長期提供寬廣場地，又安排聖誕節前夕最好檔期，讓馨生人及犯保協會在優良環境下舉辦市集活動，對此表達由衷的感謝。蔡清祥表示，今年的攤位、商品比去年更多，相信今年業績一定可以突破去年的200萬元以上。

犯保協會董事長張斗輝指出，今年新竹分會以「馨生活」作為市集的主題，希望馨生人揮別過去的傷痛，建立新的生活態度、風格、方向，一步步邁向嶄新的生活。同時，馨生市集發展至今已有10年時間，他也特別感謝新竹分會主任委員陳進興以及前主任委員呂柏鏞的開創、規劃與推展，也非常感謝新竹巨城購物中心以及總經理羅仕清的長年支持，藉著百貨公司的人潮，讓馨生人得到更多社會的支持與溫暖。

參與這次活動設攤多達17個分會，五天的活動共計有27個攤位，邀集各地分會馨生人展售全臺各地小吃、名產，除了新竹在地最道地的客家小吃、養生米饅頭及米吐司、歐式窯烤麵包，還有苗栗的紅棗乾、菊花、士林的滷味、咖啡，以及離島的澎湖冬瓜糕、阿拉棒、金門麵線、麵條等。現場還有實用又精緻的生活用品、飾品以及禮盒，包含從彰化遠道而來的蝶古巴特手作手提袋、化粧包、床包被套組，還有雲林的手作春仔花吊飾、臺中的銀飾等，商品豐富多元、玲瑯滿目。

同時，在活動現場FB打卡就送限量福袋，同時也有消費滿額回饋，消費滿400元可兌換手作DIY一次、滿600元送娃娃機代幣一枚，從機內抓取到的圓球內附現場商品兌換券。

一名從事寵物家具生產的蔡姓馨生人說，7年前一場車禍帶走摯愛的父親，留下一個代工加工廠和機器設備。他和胞兄只能趕緊返鄉，從頭學起，生產、跑業務分工合作，併肩將父親生意扛起來，希望能將父親的工廠換做愛承接下去。蔡先生表示，感謝犯保協會多年來力挺兩兄弟創業，不論在行銷、打品牌知名度等方面多有助益，參與馨生市集也讓他們有地方得以推廣業務，非常感謝協會這份溫馨與支持。 「2023馨生公益市集」活動22日起在新竹Big City遠東巨城購物中心一樓創藝廳一連舉辦五天。業者／提供

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