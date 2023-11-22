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不動產協進會改選 龍寶建設張麗莉連任理事長

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
第17屆不動產協進會改選 第16屆理事長暨龍寶建設董座張麗莉連任 圖／業者提供
第17屆不動產協進會改選 第16屆理事長暨龍寶建設董座張麗莉連任 圖／業者提供

中華民國不動產協進會21日舉辦第17屆第1次會員大會並進行改選，由理事長張麗莉理事長順利連任，在內政部花敬群政務次長見證下，張麗莉理事長宣誓在第二個任期內持續推廣國家卓越建設獎業務，並繼續強化與世界不動產聯盟的連結。

不動產協進會由時任台北市建築商業同業公會理事長大陸工程創辦人殷之浩於1972年號召同業先進創立，並於1974年申請加入「世界不動產聯盟（International Real Estate Federation，法文簡稱FIABCI）」，成立世界不動產聯盟台灣分會。

不動產協進會除協助政府催生公寓大廈管理條例並籌辦全國不動產資訊中心，同時開辦國家卓越建設獎，在過去近20年裡逐漸成為備受國內公私部門肯定的重要獎項。

而在國際場合上，不動產協進會以台灣分會的角色持續積極參與世界不動產聯盟，並每年將台灣的優良建築作品推往國際舞台：自2004年台灣以涵碧樓首次獲得全球卓越建設獎肯定以來，台灣一共將35座金獎和54座銀獎抱回國內。

去年12月在高雄市政府指導、並由高雄市及大高雄不動產開發商業同業公會協辦下，不動產協進會與高雄市建築經營協會將世界不動產聯盟2022全球領袖高峰會帶到台灣，讓來自全球的外賓看到台灣獨特的待客之道與傲人的軟實力。「看得見的，全力以赴；看不見的，真心相待！」是張麗莉投身建築業界三十多年來的座右銘。她表示，第二個任期內將持續推廣國家卓越建設獎業務，並繼續強化與世界不動產聯盟的連結。

圖／業者提供
圖／業者提供

涵碧樓

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