兩岸逾20家 PCB 廠搶進泰國投資 產業競爭開啟新戰場

為了降低地緣政治風險與因應客戶需求，台灣電路板協會統計，在兩岸合計超過20家PCB製造商如PCB龍頭臻鼎（4958）、華通（2313）、金像電（2368）、欣興（3037）、景旺、中富電路等先後宣布泰國投資計畫後，全球PCB產業也在東南亞開闢了新戰場。

產業界說，目前從終端需求來看若需求復甦跟不上產能開出進度，產業界在部分應用的價格戰仍將持續，不過車用一線廠商相對因安全認證考量較穩定，另外伺服器應用也有資料安全因素考量。

不過，台灣電路板協會也分析，泰國有望成為新的PCB生產聚落，群聚能夠減少廠商的物流、採購成本，更能激發產業的創新與突破。

為促進泰國產業鏈的合作與交流，健全在地的PCB生態系統，台灣電路板協會與電電公會已預計將於2024年2月29日至3月2日在泰國曼谷偕同會員參與「泰國電子智慧製造系列展Intelligent Asia, Thailand」，集結供應鏈的力量。

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