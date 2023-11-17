中高年級生愛貸區曝 台中市年過半百買房最愛這

近年全台房價與生活成本齊齊飆升，購屋族群只能一再拉長存錢買房時間，導致買房年齡越來越晚，台中市中高年級生買房何處去呢？

中信房屋研展室彙整聯徵中心近一年(2022年第3季至2023年第2季)資料，台中市50歲以上中年人新增房貸數為4,848件，其中北屯區以1,072件成為台中50歲以上民眾買房首選。而西屯區與南屯區各以557件、468件居二、三名，前三名由屯區包辦。

中信房屋西屯領航加盟店店長温鴻澤表示，台中市最早發展的地區是中區，後來為了舒緩舊市區，使臺中市由單核心朝向多核心發展，逐漸以放射線規劃出去，從東、西、南、北區開始就擴散到屯區。

目前台中三大新興重劃區為南屯區的十三期重劃區、北屯區的十四期重劃區與西屯區與北屯區交界處的水湳經貿園區，其中十四期重劃區是近四十年來開發面積最大的地區。

温鴻澤說明，西屯區與南屯區的發展較早，區內主要有發展已久的五期、七期及八期，房價遠比其他地方高，大部分是當地的換屋族為主。

以西屯區來說，因為機能發展成熟，附近又有院級醫療中心，許多人為將來退休做準備會在此置產。

北屯地區的新屋多，價格也相對實惠，主力買盤多為首購族居多，近年來由於房價飆漲，連帶著租金也上漲，迫使一些中年族群進場買房，形成中年首購族現象。

觀察北屯區數據，申貸的1,072件中有822件是電梯大樓的產品，佔比達76.7%，而其中3年以內的電梯大樓有525件，平均鑑估值為1,115.7萬。

此外，27年以上的電梯大樓有118件，平均鑑估值為806.7萬，顯示中古舊大樓還是有一定的市場。

温鴻澤表示，以目前市場來說，已經成家的中年族群要找的房型會落在三房以上，以總價800萬來看，可以買到屋齡三十年以上，三房不帶車位的電梯大樓，若是要包含車位的話，價格就會到1,100萬以上。

展望屯區的未來發展，温鴻澤認為，雖然北屯區的生活機能還沒跟上，但在交通建設部分有北屯機捷、松竹交流道與台74線環狀快速公路，未來不管是開車或是大眾交通都十分便利。

商圈發展部分，漢神百貨即將完工，以投資置產來說，北屯區的未來可期性相當高；而相較西屯區部分市場已飽和，現在主要以商辦大樓為主，住宅部分因基地不足，加上房價飆升，新案多為小坪數兩房為主，未來若臺中捷運藍線成形，西屯區將有突破性發展。 房市示意圖。記者朱曼寧/攝影 資料來源/中信房屋 資料來源/中信房屋

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