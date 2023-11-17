張榮發基金會 奪文馨獎特別獎、金獎
文化部第十六屆文馨獎昨舉行頒獎典禮，張榮發基金會今年同時獲得「文馨獎特別獎—長期贊助獎」及「金獎」兩項殊榮，累計已四度獲金獎、兩度獲得特別獎榮譽。執行長鍾德美代表受獎時表示，基金會長期投入鉅資發展長榮交響樂團、長榮海事博物館與道德月刊，去年起也加碼舉辦「藝術季」，讓國人日常能感受藝術芬芳。
張榮發基金會指出，轄下的「長榮交響樂團」積極將傳統台灣民謠交響化，也將台灣音樂之美推向全球各角落。音樂總監葛諾．舒馬富斯更於德國慕尼黑圖書館發掘卡特利耶里（Antonio Cartellieri）、拉赫納（Franz Lachner）被世人遺忘的作品，重新繕打並與德國著名ＣＰＯ唱片公司合作進行世界首錄，讓沉睡百年的作品重見天日。
張榮發基金會表示，「長榮海事博物館」以加深民眾與海洋連結為己任，展出各式船舶模型、海洋畫作等，並以海洋文化啟蒙場域自許，邀約全台高中以下師生免費入館，帶領學子捨棄固有的陸地視角，從海洋角度切入，同時長期舉辦各項模型船保存、修復與海事人員職涯講座等。
另外，該會免費發行的「道德月刊」，除提供台灣插畫家創作封面與文章插畫，也讓海外華文學校與本地偏鄉學校樂作為課外讀物，更針對全台國中學生舉辦「道德月刊徵文比賽」，鼓勵學生創作。
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