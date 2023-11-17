聽新聞
test
0:00 / 0:00

張榮發基金會 奪文馨獎特別獎、金獎

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
張榮發基金會獲得文化部文馨獎「特別獎」與「金獎」雙項殊榮，由執行長鍾德美（右）代表接受行政院長陳建仁頒獎。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會獲得文化部文馨獎「特別獎」與「金獎」雙項殊榮，由執行長鍾德美（右）代表接受行政院長陳建仁頒獎。圖／張榮發基金會提供

文化部第十六屆文馨獎昨舉行頒獎典禮，張榮發基金會今年同時獲得「文馨獎特別獎—長期贊助獎」及「金獎」兩項殊榮，累計已四度獲金獎、兩度獲得特別獎榮譽。執行長鍾德美代表受獎時表示，基金會長期投入鉅資發展長榮交響樂團、長榮海事博物館與道德月刊，去年起也加碼舉辦「藝術季」，讓國人日常能感受藝術芬芳。

張榮發基金會指出，轄下的「長榮交響樂團」積極將傳統台灣民謠交響化，也將台灣音樂之美推向全球各角落。音樂總監葛諾．舒馬富斯更於德國慕尼黑圖書館發掘卡特利耶里（Antonio Cartellieri）、拉赫納（Franz Lachner）被世人遺忘的作品，重新繕打並與德國著名ＣＰＯ唱片公司合作進行世界首錄，讓沉睡百年的作品重見天日。

張榮發基金會表示，「長榮海事博物館」以加深民眾與海洋連結為己任，展出各式船舶模型、海洋畫作等，並以海洋文化啟蒙場域自許，邀約全台高中以下師生免費入館，帶領學子捨棄固有的陸地視角，從海洋角度切入，同時長期舉辦各項模型船保存、修復與海事人員職涯講座等。

另外，該會免費發行的「道德月刊」，除提供台灣插畫家創作封面與文章插畫，也讓海外華文學校與本地偏鄉學校樂作為課外讀物，更針對全台國中學生舉辦「道德月刊徵文比賽」，鼓勵學生創作。

長榮 交響樂團 特別獎

延伸閱讀

中華姓氏文教基金會捐高檔救護車給金門 市價近500萬

打造藝文多元平台 遠東巨城獲人才培育特別獎

精英獎／「姥姥」劉錦池獲終身成就獎 許皓鋐奪特別獎

北部長輩也心動！彰化榮家轉型開放一般長輩入住 一位難求

相關新聞

泰山臉書專頁遭盜用！簡體字打「給我錢」還囂張改名 公司：攻擊方狀況不明

老牌食品廠泰山企業臉書粉絲專頁今天疑似遭盜用，粉專名字及大頭貼均被改掉。泰山表示，目前正在了解處理中，攻擊方狀況不明

疑遭駭客攻擊！食品大廠官方臉書喊話「給我錢」 泰山：已報警

食品大廠泰山（1218）官方臉書專頁遭駭客攻擊，泰山企業臉書名稱遭駭客竄改為「2607」，大頭貼也被撤換，最新的貼文用簡...

張榮發基金會 奪文馨獎特別獎、金獎

文化部第十六屆文馨獎昨舉行頒獎典禮，張榮發基金會今年同時獲得「文馨獎特別獎—長期贊助獎」及「金獎」兩項殊榮，累計已四度獲...

衝營收 家樂福總座王俊超：將推出全新超市店型3.0

家樂福總經理王俊超16日表示，明年射新營運三箭衝營收，首先明（17）日將推出升級全新超市店型3.0，進口商品比一般家樂福...

行政治理／李懷仁 第一線防駭 24小時警戒

「沒出事才是有做事」成為數位部成立一年來的最重要任務，數位部次長李懷仁指出，數位部肩負著台灣整個政府機關的資安工作，近一...

趨勢觀察／服務業城市化 見證經濟轉型

就像人類成長一樣，跟隨著年齡的增加，生活結構也會產生變化，國家經濟也是如此，不是一味追求GDP成長並隨之起舞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。