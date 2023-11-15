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看好高鐵南延利多 壹起飛建設跨足屏東推「丰雲賞」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
壹起飛建設相中屏東高鐵南延及科學園區等建設利多，在屏東市縣民公園生活圈推出新加坡式華廈「丰雲賞」。記者王昭月／翻攝
壹起飛建設相中屏東高鐵南延及科學園區等建設利多，在屏東市縣民公園生活圈推出新加坡式華廈「丰雲賞」。記者王昭月／翻攝

壹起飛建設繼在高雄岡山推出2場華廈建案後，相中屏東高鐵南延及科學園區等建設利多，選在屏東市縣民公園生活圈推出新加坡式電梯華廈「丰雲賞」，採低公設比，把空間留給住戶，成交價並比區域市場減約4%至7%，此外訂簽5％、工程0付款方案，標榜讓年輕人能無痛卡位房市，備受矚目。

壹起飛建設董事長陳冠霖表示，高鐵南延屏東計畫預計在屏東市六塊厝設站，2029年完工通車，將帶動307公頃的屏東高鐵特定區發展，未來區內有科技產業園區、科學園區及實驗中學、國際棒球場等，預料成為屏東新都心。交通建設、產業及醫療、休憩全數到位後，房市將邁入起漲期。

他分析指出，屏東科學園區及科技產業園區擴區總開發面積達100公頃，將發展智慧農醫、綠色材料、太空科技、金屬製造等產業，估計可帶來逾6千個職缺，創造460億元年產值。壹起飛建設看好屏東市發展，首度進軍屏東興建電梯華廈「丰雲賞」，此案不爭價高，希望蓋年輕人也負擔得起的房宅。

壹起飛建設執行長蔡宗叡說，「丰雲賞」為5樓新加坡匡華廈，共32戶，公設比僅23％到25％，每坪開價比區域市場成交價減約4％到7％。產品介於24坪到44坪間，無車位的2房產品，總價600萬有找，3房加車位產品大約800萬元。

「丰雲賞」基地近距屏科及產業園區，緊鄰家樂福、太平洋百貨、屏東觀光夜市，擁大武營、屏東演藝廳、屏菸1936文創基地及3公園綠意。此建案也打出南台灣最強10年防水保固，一次購屋享有建商永續服務。

壹起飛建設相中屏東高鐵南延及科學園區等建設利多，在屏東市縣民公園生活圈推出新加坡式華廈「丰雲賞」。記者王昭月／翻攝
壹起飛建設相中屏東高鐵南延及科學園區等建設利多，在屏東市縣民公園生活圈推出新加坡式華廈「丰雲賞」。記者王昭月／翻攝

高鐵 新加坡

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