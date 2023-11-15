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中鋼構董座陳火坤將退休 內定中鋼工程副總陳瑞騰接任

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼構（2013）董事長陳火坤11月底退休，預定由中鋼工程副總陳瑞騰接任；另中龍總經理李昭祥將調任鑫科董事長，中龍總經理遺缺由中鋼生產助理副總呂紹榮升任。

陳瑞騰台大土木系畢業，曾任中鋼構總經理，具整合工程業務能，為中鋼構發展有加分效果。

另中龍總經理李昭祥歸建後調任鑫科董事長，中龍總經理則由中鋼生產部門助理副總經理呂紹榮升任，相關人事異動案在各公司董事會通過後確認。

中鋼構 台大

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