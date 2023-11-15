中鋼構董座陳火坤將退休 內定中鋼工程副總陳瑞騰接任
中鋼構（2013）董事長陳火坤11月底退休，預定由中鋼工程副總陳瑞騰接任；另中龍總經理李昭祥將調任鑫科董事長，中龍總經理遺缺由中鋼生產助理副總呂紹榮升任。
陳瑞騰台大土木系畢業，曾任中鋼構總經理，具整合工程業務能，為中鋼構發展有加分效果。
另中龍總經理李昭祥歸建後調任鑫科董事長，中龍總經理則由中鋼生產部門助理副總經理呂紹榮升任，相關人事異動案在各公司董事會通過後確認。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 囤房稅2.0攻防明登場 房屋稅條例修正草案進入逐條審查
▪ 到台北上班「基隆、淡水、龜山」買哪裡？ 網齊推：機捷贏很大
▪ 一坪1.3萬！桃園「鑽石級」店王現身 租客是這行業
▪ 南科冷了？6土地標售僅2人投標 地政局：市場氣氛詭譎
▪ 雙北捷運哪站漲最多？第1名在北市、5年漲36%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言