中鋼棒線再升級 強化台灣扣件產業低碳競爭力

中鋼（2002）棒線產品再升級躍進，搭配技術服務及碳管理輔導，強化台灣扣件產業低碳競爭力。

面臨全球2050年碳中和趨勢浪潮，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)於今年10月試行，115年將正式上路，首波納管範圍包括鋼鐵製品及螺絲、螺帽等產業。為因應CBAM帶給產業成本或營運面向衝擊，中鋼不僅自身加大力度推動減碳工作，建置產品碳含量盤查能力，近期更成功開發易加工、省球化、高強度以及表面無線縫(seam free)的精緻棒線產品，降低業者生產成本及排碳，提升產品品級，另搭配技術支援及碳管理輔導團服務，強化國內扣件業者接單競爭力。

中鋼為滿足下游客戶產製多樣化的扣件產品，長期投入大量研發資源，開發量身訂作的棒線鋼材，包括碳含量小於0.01 %的極低碳軟鋼到中高碳合金鋼，品項多達500種以上，也因為中鋼供應種類齊全、物美質佳且交期短的棒線產品，加上國內業者的打拚努力，扣件產業年產值約2,000億元，出口量長期在全球排名前三大，為台灣贏得「扣件王國」美譽。

中鋼指出，今年上半年成立碳管理輔導團隊，向客戶分享國內外碳管理趨勢資訊，也以手把手的方式帶領客戶一步步完成碳盤查診斷，並針對盤查結果找出客戶製程排碳熱點，再以節能診斷方式提供客戶量身訂做的減碳方案，碳管理輔導團截至目前已診斷出至少3,000噸/年的減碳潛力。

展望未來，中鋼不僅持續落實減碳，供應低排碳鋼品，也結合相關技術服務資源及碳管理輔導模式，多管齊下加速國內扣件產業升級轉型，因應國際碳關稅挑戰，也實踐中鋼「價值共創」的願景。

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