美利達日本「MERIDA X BASE」 全球最大自行車騎乘設施

台灣品牌海外發光！日本的「MERIDA X BASE」是台灣美利達轉投資所經營的全球最大規模的自行車騎乘設施。

外貿協會董事長黃志芳表示，美利達是享譽全球的自行車品牌，這是台灣企業在海外經營品牌非常成功的方式，國際品牌的經營策略，是台灣許多企業需要加強的地方。

黃志芳進一步指出，美利達是台灣知名的自行車製造商，也是台灣精品的常勝軍，更是台灣形象展的重要參展廠商，台灣是自行車王國，布局都是全球性的，來到日本『MERID X BASE』這裡更了解台灣的自行車業者怎麼在全球各大市場布局，這樣子的布局創造雙贏，品牌拓展之外，還可以活絡當地的觀光。

代表取締役社長福田三朗表示，日本國內店鋪的拓展，產品的第一印象至關重要，1年國內市場銷售22億萬日圓。大家都知道，深化品牌，更多人了解目前，日本國內的22家店定位為「MERIDA PARTNER SHOP」，特別著重店內設計，讓顧客能充分感受到高級感及運動感。「MERIDA PARTNER SHOP」與我們保持密切關係，專注於日本國內MERIDA品牌的銷售、發展、以及品牌的建立。

「MERIDA X BASE」是由MERIDA JAPAN股份有限公司（メリダジャパン株式会社）所經營的全球最大規模的自行車騎乘設施之一。

「MERIDA 」、與舉世無雙的自行車道『伊豆』兩者的結合創造了獨一無二設施「MERIDA X BASE」、提供車友們無與倫比的騎乘體驗。

這個獨一無二的設施，以XCITING（刺激）、XCELLRNT（卓越）、XPERIENCE（體驗）三個X為概念，在此可享受到MERIDA Bike優越的品質與性能，同時體驗伊豆在地的自然、文化、歷史和美食。

將設施開設在靜岡縣東部的優點，是因為當地的環境，從設施出發，不論是往東西，或南北任何方向都可以找到許多觀光景點，以及適合自行車旅行的絕佳場所。

此外，在2020東京奧運殘奧中，靜岡縣的「自行車運動中心」被選為山地自行車賽（MTB比賽）的會場等，對自行車愛好者來說，靜岡縣是一個獨具風格的地方，而最具象徵性的莫過於「國家自行車路線」，日本將靜岡縣伊豆半島地區指定為代表家的自行車路線。

黃志芳說明國內自行車業彼此合作技術提升擴大全球規模，2001年，巨大、美利達在福華召開會議，達成「往高階自行車發展」的共識。2002年，兩大中心廠共號召11家主要零件廠，A-Team（台灣自行車產業聯盟）於焉誕生。

A-Team在工業局與中衛發展中心協助下，導入豐田生產方式（TPS），採自動化與及時生產，全力往高值化發展，十多年後隨著時代轉變，終將在今年底畫下句點。

根據所有 A-Team的成員經過討論後，認為A-Team 是因應時代而生的產物，其使命自成立以來的14年內完成，而今需要新的定位，因此A-Team未來將與TBA(臺灣自行車輸出業同 業公會)合併以產生更大的協同效應，加以學術界和研究機構的支持以提高台灣自行車整體的競爭力。

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