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鑄鐵鍋社團廚藝比拚秀成果 菜色多到推出百道菜色食譜

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
網路世界發達，鑄鐵鍋社團成為許多新手學做菜的最佳途徑，也激盪出許多素人料理高手，如今集結食譜，成為暢銷書。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團
網路世界發達，鑄鐵鍋社團成為許多新手學做菜的最佳途徑，也激盪出許多素人料理高手，如今集結食譜，成為暢銷書。圖/截取自網路Facebook平台我愛Staub鑄鐵鍋社團

忙碌現代人常用美食聯繫感情，一起煮菜、上桌吃飯聊天是彼此關心的最佳儀式，美食需要一點訣，過往的美食訣竅需要跟著長輩或廚藝老師花費時間金錢，習得美味小訣竅，現在網路社交平台上的料理社團因菜色多元、教學簡易而日益茁壯，且多為社員自己摸索出來的料理方式，具備簡易、美味特色，集結成食譜反而因為「接地氣」，大受歡贏。

臉書社團「我愛Staub鑄鐵鍋」成立4年多來，社友從百餘人至今突破11.6萬人，社友們互相交流對鑄鐵鍋的熱愛，從最新鍋款、選購技巧、使用各種鍋型的疑難雜症、料理食譜與生活大小事，也常舉辦在地聚會、抽獎等趣味活動。

今年10月底由Coco可可老師統籌、召集32位社友的「敘事大師群」出版第三本食譜書-「鑄鐵鍋家料理-鎖住原味 究極美味！煎煮炒炸燉蒸烤 100道簡單的幸福滋味」，不到一周第一刷竟已銷售一空。

這個社團究竟魅力何在，一位新加入的社友貼文寫道「我加入這個社團，因為我想要買一個傳家好鍋」。另一人在社團裏詢問烤烏魚子方式，不到半小時就有人回覆自家做法。

近來雙11促銷期，許多人購入生平第一只鑄鐵鍋發現「鍋緣有一道一道的痕跡」上來問這正常嗎？立刻有行家幫忙回答「這是製作鑄鐵鍋都會有的曬鍋痕，因為要噴琺瑯晾乾，所以必須放在架子上，每一個鍋子都會有這些痕跡，建議清潔過後在鍋緣抹點食用油就可以了」。疑難雜症都有人願意溫馨的解答。

被暱稱為「史大伯」的STAUB鑄鐵鍋由於使用方便，具有「快速導熱」、「蓄熱佳」、「鎖住食材原味」的特性，強調原型食物的料理簡單易學，短短幾年社團人數倍增，從沒想過此生有機會出書的素人作者，因為用了鑄鐵鍋、加入這個社團，與一群烹飪達人成為料理書的作者之一而感到欣喜無比。

此次作者之一的丁丁發文寫道，當他被社團邀請參與食譜製作，乍聽時腦中一陣驚訝，不斷問自己要參加嗎？他很愛做菜給自己與年邁父親吃，但要變成食譜書讓他人參考，有點兒沒信心，但若錯過是否會後悔一輩子，為了這個念頭就衝吧。社團邀約的時間接近夏天，夏日盛產絲瓜，於是選擇作為料理之一，另一道香菇也是家常必備、容易取得，分享這兩道菜順便也讓自己有一次美好的回憶。

社團 食譜 香菇

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