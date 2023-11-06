發卡量破200萬張！好市多雙11滿千送萬 刷富邦Costco聯名卡再賺回饋

隨著雙11越來越近，許多消費者開始摩拳擦掌想趁優惠帶走心儀商品，美式賣場好市多了解會員的期待，好市多線上購物從今（6）日起推出雙11盛典，連續7天多項商品下殺優惠價，雙11當日下單消費還可享「滿萬折千」驚人回饋，黑鑽會員刷富邦Costco聯名卡最高再享5%回饋，年底若有汰舊換新或採購囤貨需要，不妨把握機會一次購足。

台北富邦銀行表示，富邦Costco聯名卡特別為Costco通路消費提供加倍回饋，包括Costco賣場消費享2%回饋無上限、Costco線上購物3%回饋無上限，Costco自助加油也享3%回饋，權益升級有感並獲得會員肯定，目前發卡量已正式突破200萬張卡。

同時，富邦Costco聯名卡為提供會員絕佳用卡體驗，自上市起就持續推出精選的多元通路優惠，帶動簽帳金額成長，在8月正式開放店內刷卡支付後，簽帳金額較7月成長超過200%，顯示消費者對富邦Costco聯名卡的肯定。接下來，好市多的雙11盛典、黑色星期五購物節都將提供豐富的購物利多，預估可為發卡量及簽帳金額挹注一波成長動能。

即日起至11/11，好市多線上購物連續7天眾多商品折價再折價，包括上班族每日不可或缺的星巴克法式烘焙咖啡豆、西雅圖無加糖二合一咖啡、樂敦V金盞花萃取物葉黃素複方軟膠囊，居家必備的舒潔三層抽取式衛生紙，以及創造智能舒適生活的LG 雙能洗蒸洗脫烘洗衣機與Samsung 75吋電視等，都提供全年度最低價。

若於11/11當天在好市多線上購物下單消費還可參加「滿萬折千」活動，購物金額滿1萬1，結帳時輸入優惠代碼「231111」立即現折1,100元，結帳時選擇富邦Costco聯名卡支付，同步再賺3%無上限的好多金回饋，若為黑鑽卡會員還可再疊加最高2%回饋，合計最高享5%回饋，讓卡友買更多賺更多！

好事就要成雙，除了雙11優惠，富邦Costco聯名卡大受好評的3大旅遊通路及8大精選通路5%回饋，也同步宣布延長至12/31。目前適逢台北國際旅展，多家旅行社及航空公司均推出好康折扣，若持富邦Costco聯名卡在中華、長榮、華信、立榮、星宇、國泰等指定航空公司，以及易遊網、雄獅、可樂、東南、山富、鳳凰等指定旅行社刷卡消費並每月登錄，即可享受最高5%好多金回饋，想趁春節寒假安排出遊的民眾可把握良機。

如果還沒有富邦Costco聯名卡，即日起至2024年1月31日止，首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡後30天內一般消費累積滿1,000元以上，即享500元好多金；若於2024年1月21日前新申辦或升等好市多黑鑽卡會員，還可再獲得賣場商品抵用券800元。年底如果有汰舊換新或大量採購需求，即刻使用北富銀線上辦卡功能，快速完成聯名卡申辦，不是好市多會員的民眾也可趁申辦信用卡時同步加入。成為會員後若想掌握最新賣場優惠，除了參考官網和會員護照DM外，也可關注台灣好市多官方粉絲團Facebook，即可搶先獲知各項優惠活動資訊，輕鬆享用豐盛折扣與回饋。

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