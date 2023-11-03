2023 ITF台北國際旅展，開展首日買氣熱絡，老爺、福容、晶華、寒舍及凱薩等多間飯店皆有多位百萬刷手現身，其中寒舍出現單筆500萬、老爺單筆金額達720萬。不僅飯店買氣旺，旅行團銷量也亮眼，雄獅旅遊（2731）首日便出現單筆百萬大單，可樂旅遊銷售業績恢復至疫情前的七成，推估周末買氣將再創高峰。大會推出的刷卡買額禮今日也贈送一空，為回饋逛展民眾，主辦單位也推出限量精美進場早鳥禮於展區E開放索取，周末逛展的民眾敬請把握。

航空公司免費機票現場抽 高鐵搭配住宿租車超划算

中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）、日本航空、國泰亞洲萬里通及越南航空等各家獨立航空公司也推出展場限定優惠及滿額、體驗活動。星宇航空攜手NBA洛杉磯快艇隊跨海參展，於現場上傳合影，就能抽星宇航空LOGO訂製籃球，在展期間在星宇航空單筆消費滿3萬元更能參加好禮抽獎，最高享星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等大獎；華航全線享八五折起優惠，包含跨年、寒假、過年及賞櫻等熱門時段，現場購票更可參與扭蛋抽獎，最高大獎享區域來回機票乙張；長榮航空飛沖繩最低只要5,588元，歐美航線最低八八折；國泰航空官網訂歐洲、紐澳、中東或南非等地機票可現享3,000元折扣。

除了飛國外，國內搭高鐵（2633）旅遊也是出遊好選擇，高鐵館與住宿業者及租車業者聯手推出「搭高鐵送住宿」、「搭高鐵自駕遊」方案，以最優惠又方便的方式，一次輕鬆解決交通及住宿問題，北高來回加租車36小時每人只要2,980元起。高鐵也推出展場獨賣行程，台南晶英酒店府城慢遊優惠價只要5,999元起。

餐飲住宿省很大 好康搶不完

出遊有交通，也要找住宿，飯店業者也不落人後，紛紛祭出各種超值優惠。首次參展的富士飯店推出豪華客房住宿券，下殺二三折，單張只要2,500元；高雄萬豪酒店自助百匯餐券滿千送百；凱撒飯店連鎖住宿券最低下殺1.5折；台北美福飯店行政客房下殺二三折，兩人入住含彩匯自助早餐只要6,299元、大倉久和大飯店多款餐券七四折起，更推出展場限定販售山里鰻魚飯套餐及豪華丼飯套餐，更是每人千元有找。更多餐券住宿券優惠歡迎來到ITF台北國際旅展挖掘，一定滿載而歸。

各國攤位超用心 ITF帶你看世界

ITF台北國際旅展不僅能找好康、挖獨家，還能體驗各國文化，104個參展國家/城市皆推出最優質的表演與優惠吸引民眾。南韓館設置多種沉浸式體驗，除了美食，還可以體驗最流行的韓式拍貼機，讓你化身韓系歐巴歐膩，舞台活動有《JUMP》和《Doodle POP》兩組表演團體帶來精采演出。

日本館則有可愛的吉祥物來跟大家共襄盛舉，包含岩手縣-碗子兄弟、山陰山陽觀光推進協議會-島根貓、静岡縣-富士岡仔、關東地區廣域觀光振興事業推進協議會-千葉君、所澤市-TOKORON、東武鐵道-晴空塔妹妹、近鐵集團-阿倍野熊、沖縄觀光會議局-小真、熊本縣-熊本城接待武將隊&HIGOMARU，遠道而來邀請旅客；馬來西亞觀光局台北辦事處舉辦由馬六甲文化藝術團及創作才子陳威全帶來的精彩表演，呈現馬來西亞豐富的人文藝術魅力。

深遊日本 鐵道周遊券現買現拿實體券免兌換

國人最愛的日本館，今年參展格數達151格，從北海道、秋田、靜岡、東京、德島、香川、熊本到沖繩都來了，現場不僅有豐富旅遊交通資訊、精彩摺頁地圖、可愛贈品小物，更是優惠盡出。如近鐵集團於現場推出近鐵電車周遊券五日券plus版只要1,020元，還可與現場直接買到實體票券，免於日本當地耗時排隊兌換，旅遊體驗大加分！香川縣更帶來人氣吉祥物寶可夢「呆呆獸」現場吸引大量民眾排隊合影。

精彩活動看不完 9m88明日將現身旅展

11月3日至5日每天下午兩點到兩點半及11月6日下午四點到四點半，吉祥物大遊行與見面會，想與跟吉祥物合影留念千萬不能錯過。大會舞台精彩節目更是每日不停歇，11月4日有原民會帶來近百人大圍舞、瓜地馬拉傳統樂器馬林巴琴表演日本熊本接待武將隊等文化藝術表演，9m88更將於下午4點現身華航攤位，可樂旅遊為推廣香港迪士尼全新魔雪奇緣世界也將於明日上午10點30分舉辦《冰雪奇緣》小小粉絲快閃應援，邀請22位小粉絲穿戴艾莎、安娜與雪寶服裝／飾品一起於可樂旅遊攤位快閃亮相。

此外，於 ITF 4日展期間，使用LINE Pay購買2023 ITF台北國際旅展門票，單筆消費100元以上，即可獲得10點LINE POINTS回饋；使用LINE Pay服務結帳，單筆消費1,000元以上，即可使用一張優惠券折抵該筆消費金額。 高鐵館與住宿業者及租車業者聯手推出「搭高鐵送住宿」、「搭高鐵自駕遊」方案。台灣觀光協會提供 2023 ITF台北國際旅展首日多位百萬刷手現身，買氣人氣旺。台灣觀光協會提供 國人最愛的日本館，現場不僅有豐富旅遊交通資訊、精彩摺頁地圖，更是優惠盡出。台灣觀光協會提供 近鐵集團於現場推出近鐵電車周遊券五日券plus版可與現場直接買到實體票券，旅遊體驗大加分。台灣觀光協會提供

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