中石化前鎮土地以15億元售出 處分利益1.2億元

隨著台灣即將進入超高齡社會，自然熟齡50+族群在購屋申貸房貸的比例也愈來愈大，更重要。但是中高齡女性，為何現在成為貸款購屋的新寵？但據統計，她們買屋坪數通常又比男性小？有何蹊蹺？

2023-11-02 16:04