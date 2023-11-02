中石化前鎮土地以15億元售出 處分利益1.2億元
為充實營運資金，中石化（1314）今（2）日以公開底價方式，公開標售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號及1-1地號2筆土地。其中，高雄市前鎮區經貿段五小段1地號隆大營建（5519）以15.4698億元得標，預計處分利益1.239億元；至於高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號，則未脫標。
中石化表示，高雄市前鎮區經貿段五小段1地號土地，面積2,124坪，每坪72.5萬元、底價新台幣15億3,990萬元；最後得標者為隆大營建，每坪單價為72.8333萬元，總交易金額為15.4698億元，預計處分利益為1.239億元。
至於高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號土地，面積2,362.51坪，每坪72.5萬元計算、底價新台幣17億1,282萬元，最後則未脫標。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 1坪賣近百萬元創新高紀錄 「木都」嘉義市老屋地點曝
▪ 彰化人台中買「帝寶」踩雷 持有7年慘賠2117萬
▪ 房價高漲！年輕人選擇躺平「等房」 繼承移轉創新高
▪ 天龍國的天龍區 這豪宅9年帳面賺2千萬
▪ 通勤增20分鐘等同減薪19% 他曝企業選址這點最重要
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言