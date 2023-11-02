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中石化前鎮土地以15億元售出 處分利益1.2億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

為充實營運資金，中石化（1314）今（2）日以公開底價方式，公開標售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號及1-1地號2筆土地。其中，高雄市前鎮區經貿段五小段1地號隆大營建（5519）以15.4698億元得標，預計處分利益1.239億元；至於高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號，則未脫標。

中石化表示，高雄市前鎮區經貿段五小段1地號土地，面積2,124坪，每坪72.5萬元、底價新台幣15億3,990萬元；最後得標者為隆大營建，每坪單價為72.8333萬元，總交易金額為15.4698億元，預計處分利益為1.239億元。

至於高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號土地，面積2,362.51坪，每坪72.5萬元計算、底價新台幣17億1,282萬元，最後則未脫標。

中石化 高雄市

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