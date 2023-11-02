快訊

聯合報社論／排骨與風電：那些官員無法直面的事

冷眼旁觀？東協對緬甸軍政府消極 人道危機怎解

113學年高中英聽測驗一試成績9點公布 查詢方法一次看

通勤增20分鐘等同減薪19% 他曝企業選址這點最重要

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／業者提供
房市示意圖／業者提供

台塑集團總部搬遷至台北市內湖區，近五千人通勤需求引爆當地交通黑暗期，也讓企業總部選址議題浮上檯面。鼎越開發執行副總張嘉文表示，位於市中心、交通便捷的辦公室，縮短同仁通勤時間，提升幸福感，有企業助續留人才，即便未來數年商辦面臨海量供給潮，但精華區商辦稀缺的狀況下，需求和價格依舊水漲船高。

張嘉文表示，外媒報導，每天通勤時間只要增加20分鐘，對上班族情緒影響，等同減薪19%，顯示通勤時間帶來的心理壓力，比實際工作內容還大。

也因此，評估商辦的要指標絕對是地段和交通，除要位在精華區，還要具備便捷路網，節省同仁上下班通勤時間，才能提升幸福感，才能幫助企業招兵引將。

他表示，精華區商辦的優越性還不僅止於此，仲量聯行統計，北市A辦平均屋齡約18年，已在「合格邊緣」，使新商辦租金持續上升，且空置率維持在低水平，進一步強化頂級商辦的需求，只要有售價符合區域行情的產品釋出，就會吸引有自用需求的企業主，或是置產型投資人評估購置，資金運用進可攻、退可守，受到許多高資產客群的青睞。

張嘉文指出，商用不動產市場在正捲起一波資金浪潮，再度彰顯了精華地段商辦市場的熱度。京華廣場近松山機場，正臨市民大道，上環東快速道路僅7分鐘，捷運鄰近南京三民、國父紀念館、市政府三站，可提供通勤便捷性。

此外京華廣場可提供企業12500坪全棟購置，擁有冠名ESG商辦亦可提升企業形象，且具備ESG商業配套如綠電團購、碳盤查等服務。

上班族 職場 通勤族

延伸閱讀

財富管理論壇／台新投顧全球策略研究部長江浩農：AI、通膨、ESG躍關鍵字

ESG最前線／源頭管理 第一時間就做對

中小企出ESG報告 有解

推動跆拳道菁英選手培訓 高市議員助一臂之力

相關新聞

台達電海英俊：鋰電池價格回跌 電動車還有降價空間

電動車銷售不如預期，關鍵原因包括利率提升、墊高購車成本，且電動車售價高於燃油車，台達電（2308）董事長海英俊1日法說會...

車市熱…前十月掛牌量攀高 創18年新紀錄

國內車市旺，10月單月掛牌量衝上4萬台佳績，為40,540台，月增9%、年增11%；累計前十個月掛牌量逾39萬台，改寫近...

彰兩自行車業 無薪假增上百人

製造業景氣低迷，彰化縣無薪假持續增加，到今年10月底共44家、2157人通報無薪假，其中，兩家自行車零件加工業者，各超過...

成運攜手兩備 進軍日本電巴市場

台灣電動巴士國家隊成運汽車與日本兩備集團簽署合作協議備忘錄，雙方將合作開展日本電動巴士市場，共同提高技術和銷售能力等多項...

缺工影響營運 大飯店求銀行展延還款

疫情結束後觀光產業卻「回不去了」。據金融圈人士透露，近幾個月來多家大型觀光飯店業者先後向銀行業者求救，爭取展延還款時程，...

脆皮泡芙日賣5萬顆！全家甜點苦熬20年 今挑戰10億年收...谷底翻身關鍵？

全台甜點產值約150億，全家20年前就有甜點產品，是唯一擁有自營產線的零售通路，後進者全聯則是在短短6年賣出百億元甜點，看它們如何各自布局甜點市場版圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。