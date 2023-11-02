通勤增20分鐘等同減薪19% 他曝企業選址這點最重要

台塑集團總部搬遷至台北市內湖區，近五千人通勤需求引爆當地交通黑暗期，也讓企業總部選址議題浮上檯面。鼎越開發執行副總張嘉文表示，位於市中心、交通便捷的辦公室，縮短同仁通勤時間，提升幸福感，有企業助續留人才，即便未來數年商辦面臨海量供給潮，但精華區商辦稀缺的狀況下，需求和價格依舊水漲船高。

張嘉文表示，外媒報導，每天通勤時間只要增加20分鐘，對上班族情緒影響，等同減薪19%，顯示通勤時間帶來的心理壓力，比實際工作內容還大。

也因此，評估商辦的要指標絕對是地段和交通，除要位在精華區，還要具備便捷路網，節省同仁上下班通勤時間，才能提升幸福感，才能幫助企業招兵引將。

他表示，精華區商辦的優越性還不僅止於此，仲量聯行統計，北市A辦平均屋齡約18年，已在「合格邊緣」，使新商辦租金持續上升，且空置率維持在低水平，進一步強化頂級商辦的需求，只要有售價符合區域行情的產品釋出，就會吸引有自用需求的企業主，或是置產型投資人評估購置，資金運用進可攻、退可守，受到許多高資產客群的青睞。

張嘉文指出，商用不動產市場在正捲起一波資金浪潮，再度彰顯了精華地段商辦市場的熱度。京華廣場近松山機場，正臨市民大道，上環東快速道路僅7分鐘，捷運鄰近南京三民、國父紀念館、市政府三站，可提供通勤便捷性。

此外京華廣場可提供企業12500坪全棟購置，擁有冠名ESG商辦亦可提升企業形象，且具備ESG商業配套如綠電團購、碳盤查等服務。

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