旅展肥單來了！飯店股衝業績 旅行社春節寒假檔期接單旺

2023 ITF台北國際旅展將於11月3日在南港展覽館登場，為鞏固國旅市場需求，各大飯店業者卯足全力衝刺今年最後一波業績，旅行社業者也瞄準明年寒假春節的旅遊旺季，推出不少促銷。法人表示，飯店股第4季有婚宴旺季訂單加持，農曆年前後則有尾牙、圍爐、春酒等宴席訂單挹注，加上旅展促銷可望吸引一波餐券、住宿券買氣，業績可望一路紅到明年2月。旅行社受惠國人出國熱潮持續發燒，第4季可望淡季不淡、明年首季則旺季效應可期。

觀光類股今（1）日成為盤面吸金重點，買盤瞄準飯店族群，富野（2736）股價率先攻頂，成為熱門股指標，帶動亞都、夏都、老爺知、寒舍股價全面勁揚。旅行社股則以燦星旅（2719）買盤最為強勁，在追價買盤推升下，股價來到66元，漲停價位鎖住，山富、五福股價同步大漲。在中小型觀光股活蹦亂跳推升下，上櫃觀光類股指數盤中大漲逾4%，上市觀光類股指數大漲近3%，為今日台股漲勢最強勁的類股。

另外，日圓貶至0.2179元新低，不只有助國人赴日旅遊熱潮延續，有利旅行社股日本團銷售持續增溫，餐飲股中的亞洲藏壽司因有3成食品原料從日本進口，日圓貶值有助該公司毛利率攀升，今日股價也大漲，盤中一度來到130元的漲停價，並帶動餐飲股買盤回籠。

富野表示，第4季是泡湯旺季，預估將有助東台灣旅遊表現，在溫泉季的助攻下，往年本季平均住房率約有七成，今年將以八成為目標。同時受惠住房價格略為調高，今年第4季平均房價可望優於去年同期。另外，今日將開始銷售明年春節檔期訂房，期待有不錯的銷售表現。

燦星旅表示，今年ITF展以五大元素設計，包含雪景、溫泉、吃到飽、交通、活動體驗，並推出寒假、春節早鳥享優惠，第二人最高折6,000元，還有旅展限定一口價，日本、韓國、泰越兩萬有找，今年台北國際旅展目標業績要達8000萬，較今年5月TTE旅展銷售倍增。

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