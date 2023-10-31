快訊

日本埼玉醫院槍擊！槍手逃到郵局挾持人質 與警方對峙中

羅生門？「羅姓藝人」遭兔女郎控偷拍性騷 目擊網友還原過程：男方很有禮貌

中鋼棒線產品再精緻化 引領台灣手工具產業邁向低碳高值化發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
義成公司採用中鋼次世代起子頭用鋼BT9885V所生產的專業起子頭產品。(義成公司/提供)
義成公司採用中鋼次世代起子頭用鋼BT9885V所生產的專業起子頭產品。(義成公司/提供)

中鋼（2002）長期穩定供應國內業者物美質佳、種類齊全以及交期短的優質棒線鋼材，其中下游業者所加工製造的「手工具產品」享譽全球，不僅品質優良且交期迅速，每年可創造逾新台幣1,300億元產值，出口值高居全球前三名，為台灣博得「手工具王國」美名。近年來面臨中國大陸及東南亞國家手工具產品低價競爭，中鋼投入研發資源，陸續開發易成形及熱處理特性佳的鋼材，近期中鋼協同客戶義成公司合作開發次世代起子頭用鋼BT9885V，所製作的專業起子頭不僅硬度達HRC62，耐久壽命更超越德、瑞、美、日等國際知名品牌。此外，中鋼也結合產、官、學、研等各界研發能量，輔導下游客戶提升產品競爭力，力助國內業者在高階手工具市場持續站穩國際舞台。

台灣手工具產業的起子頭用鋼部分，因專業起子頭需具有良好的耐磨耗特性，許多國際起子頭產品採取降硬度增韌性方式，將硬度調質在HRC58~60，以獲得較高的耐久壽命，以廣泛應用在汽機車裝配、裝潢五金、儀器設備等大量螺絲栓卸的工作環境。中鋼依照起子頭要求高扭力疲勞性質，以及須同時具備超高硬度與超高韌性，以新的殘留沃斯田鐵冶金設計開發了BT4177Si、BT9885V等具備良好特性的產品，其中以BT9885V的材料與客戶義成公司發展適當的熱處理技術，所產製的專業級起子頭硬度超越HRC60的技術門檻，達到HRC62，其扭力疲勞壽命更是超越德、瑞、美、日等國際知名品牌，擺脫國際競品競爭，深獲客戶肯定及讚賞。

為協助國內手工具業者升級轉型，中鋼持續投入高品級手工具用鋼研發外，也結合台灣手工具工業同業公會，與26家手工具業者合作進行國際標竿產品特性對標工作，陸續鑑別起子套筒、梅開扳手、水管鉗、萬向接頭、鋼絲鉗、起子頭、棘輪扳手、修枝剪與樹枝剪等產品需要精進之處，再依照業者需求，強化產品加工成形、熱處理及造型設計等技術。舉例來說，國內知名業者伯鑫公司曾於對標工作中提出改善扳手熱鍛得料率之需求，中鋼即結合金屬工業研究發展中心輔導伯鑫進行模具設計優化，不僅達成改善目標，更有效降低生產成本，提高扳手產品的國際競爭力。

展望未來，中鋼除了因應全球減碳趨勢，不僅自身積極減碳，同時也秉持「客戶好，下游好，中鋼才會更好」的理念，攜手金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵工業同業公會輔導鋼鐵產業中、下游業者建構碳管理能力，也結合台灣手工具工業同業公會、金屬中心及中衛發展中心共同成立「手工具研發檢測中心」，結合產、官、學、研資源，提供業者從產品研發、檢測到認證的整體產業鏈在地化服務，多管齊下幫助國內手工具產業升級轉型。

伯鑫公司採用中鋼高品級手工具用鋼材所製作之扳手產品。(伯鑫公司/提供)
伯鑫公司採用中鋼高品級手工具用鋼材所製作之扳手產品。(伯鑫公司/提供)

中鋼

延伸閱讀

亞泥低碳水泥 銷量爆發

台泥強攻低碳建材

台泥推低碳水泥新品 布局營建廢棄物回收再利用

睽違3年！中鋼今舉辦集團結婚典禮 67對新人甜蜜牽手

相關新聞

以哈戰爭未掀恐慌、自住客對選情無感 10月房市交易穩

雖然10月國際間爆發以哈戰爭，不過全球股市並未受到太多衝擊，也未對房市造成影響，信義房屋統計10月門市交易，狀況維持穩定...

南科族想換屋？ 在地房仲：「這件事」才是重點

南科族近年成為台南房市主力族群，一名在南科工作、有2個小孩的網友於PTT上發問，因空間需求想換屋，預算落在1700萬到1...

東洋置地、瑞斯麗飯店管理品牌攜手 打造12翫俱樂部

東洋置地今（31）日宣布與瑞士瑞斯麗酒店管理品牌Swisstouches Living正式簽約，兩造共同攜手打造位於嘉義...

聯茂董事會拍板加碼泰國廠 第一期投資增至22.91億元

銅箔基板大廠聯茂（6213）今（31）日公告董事會決議泰國廠增加投資金額案，因營運設施需求增加，經112/10/31董事...

欣陸旗下欣達環工埔頂水資源回收中心通水啟用 每日可處理7500噸污水

欣陸投控（3703）旗下欣達環工負責之「埔頂計畫區污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫」，今（31）日舉行一期...

台灣最綠洗髮精 歐萊德七度獲法國永續美妝大獎

法國當地時間30日晚間，由全球有機研究機構Ecovia Intelligence舉辦了永續美妝高峰會，同時公布享譽「美妝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。