榮成9項循環經濟模式 獲台灣循環經濟獎「企業傑出獎」

榮成（1909）於今（27）日獲頒第四屆「台灣循環經濟獎企業傑出獎」，肯定榮成自2003年即開始的永續行動，將9項廢棄資源再利用技術及循環經濟模式落實於公司運營，替台灣樹立企業的永續典範。榮成透過專業標竿技術逐年實踐階段性減碳目標，達成2050淨零排放目標。

榮成為紙業的龍頭企業，從2003年開始專注化的經營，並積極推動多項資源再利用技術，至2023年已建立9項資源再利用的綠色循環經濟模式，並分為兩大類別，如廢棄物類有廢紙箱/板回收、廢紙混合物回收、紙板下腳料回收、廢棄物燃燒；及廢水類的白水回收、雨水回收、中水回收、廢水沼氣回收、廢水污泥回收等九項，並已取得BS8001 Level 4最佳化循環經濟標準認證，以循環經濟製程模式獲得國際驗證單位的認可。

環境保護與減廢做為榮成的循環經濟發展重點，多項環境績效已達到業界標竿，包含以99%廢紙為造紙原料、每噸工業用紙排碳量0.63噸及用水量3.76噸、散漿的用水循環回用26次相當於節水6千萬噸、獨家專利技術污泥纖維回用以及全廠區廚房廚餘零排放等。

榮成不僅在專業技術上持續研發精進，更致力於透過企業影響力帶動社會的永續發展。隨著國際化企業的產業激烈競爭，讓企業內部機敏文件成為風險管理的一部份，而榮成擁有獨立且自動化的廢紙散漿設備，不需人為操作即可進行打散銷毀，讓許多國際企業與公私部門能夠安心的將機敏文件及辦公文書送至榮成廠區，2022年共回收984噸機密廢紙，有效保護公私單位機密文件外洩及降低紙類廢棄物囤積。

當國際間正重視永續與循環經濟的議題，為減碳努力的行動不遺餘力，而榮成將3R的精神貫徹在企業文化當中，將「Reduce減少使用、Reuse物盡其用、及Recycle循環回收」三大重點融入榮成員工日常及活動。

在今年7月由台灣永續能源研究基金會舉辦的亞太永續博覽會上，榮成的展場規劃不僅收獲許多民眾好評，更獲得了「綠色設計金獎」，展中設計大量使用廢紙回收的再生紙製作裝潢材料，搭配各項有趣的互動活動，並將展後廢棄物全回收，落實3R精神，帶頭呼籲民眾和企業一起響應永續環保和守護地球，期望能讓更多的人將循環經濟的觀念深植於心。

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