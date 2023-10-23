板橋大遠百迎老乾杯、黑毛屋本家開幕 衝高價餐飲市場

遠百（2903）與乾杯集團旗下「老乾杯」與「黑毛屋本家」新北首店，以雙品牌之姿進駐板橋大遠百，打造新北旗艦店，今（23）日舉辦開幕記者會，遠百總經理徐雪芳與乾杯集團董事長平出莊司共同出席。

乾杯集團指出，老乾杯與黑毛屋本家在板橋大遠百店試營運至今，每月貢獻業績千萬元，並逐步成長當中，老乾杯客單價佔居全台分店前二名，黑毛屋本家酒水比一舉衝上分店冠軍，顯見新板特區強大的消費實力，隨著百貨周年慶及新北耶誕城登場，業績有望再更上一層樓。

看好板橋大遠百高端客群的凝聚力，乾杯集團首次進駐便串聯旗下高級餐飲品牌「老乾杯」與「黑毛屋本家」兩大品牌打造全台獨一無二的「新北旗艦店」。

除了有和牛燒肉、鍋物服務之外，更首度打造整層樓面設計氛圍感十足的「K Lounge貴賓廳」，提供沙發休憩和飲品暢飲、酒水點購等服務，讓消費者在等候入店時就可先機場貴賓室的空間，為高端消費族群提供更貼近需求的和牛美味體驗。

遠百總經理徐雪芳表示，疫情過後，客人愈來愈捨得吃，餐飲消費出現高價趨勢，畢竟在店內內用與點外送在家吃的氛圍截然不同，因此本次攜手客單價都是上千元的老乾杯與黑毛屋本家，希望在疫情解封後，能衝出好成績。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 遠百與乾杯集團旗下「老乾杯」與「黑毛屋本家」新北首店，以雙品牌之姿進駐板橋大遠百」打造新北旗艦店，今（23）日攜手舉辦開幕記者會，遠百總經理徐雪芳（左五）與乾杯集團董事長平出莊司（左四）共同出席。乾杯／提供

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