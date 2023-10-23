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全國銀髮族423萬人創新高！最愛在六都養老 專家點3原因

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
全國65歲以上人口超過423萬人，達到史上新高。圖／台灣房屋提供
全國65歲以上人口超過423萬人，達到史上新高。圖／台灣房屋提供

根據內政部最新資料顯示，截至今年9月，全國65歲以上人口超過423萬人，達到史上新高，觀察各縣市，六都包辦老年人口最多的前六名縣市，其中，全台高齡者最多的縣市是新北市，銀髮人口約71.5萬人，佔全國高齡人口的16.9%，合計國內有超過290萬名長者在六都養老，佔比將近7成。

銀髮人口第二多的為台北市，共54.4萬人，佔全國高齡人口的12.8％，第三為高雄市，銀髮族達51.6萬人，佔比12.2％，其餘台中、台南與桃園的老年人口，也各佔全國的1成左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以往常認為高齡者會選擇「告老還鄉」，但事實上，銀髮族留在都會區過退休生活，除了台灣人口分佈本就集中於都市外，也是因都會區具備三大養老優勢。

第一，社會福利佳，全齡建設與長照規劃較完善，銀髮生活更有保障；第二，醫療資源豐，全台9成的醫學中心位於六都，更能滿足長輩就醫需求；第三，人際交流多，都市交通便利且社群發達，利於晚輩探訪與維繫人際網絡，降低孤獨終老的寂寞感，使長輩「告老不還鄉」，也讓都會區房市增添高齡就養的銀髮買盤。

不過長輩在都會區養老，還有一個大難題，就是老宅比老人還多，衍生老人住老宅的雙老難題。根據不動產資訊平台今年第2季最新資料，全台屋齡逾30年的老屋，多達483.8萬宅，且老屋最多前六名縣市，同樣由六都包辦，其中以新北市83萬宅最多，台北市65.5萬宅居次，第三是高雄市的60.6萬宅，總計六都老屋達331.6萬宅，佔比約全國的68.5%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，許多長輩念舊，習慣住老家，不過老舊公寓或透天厝多半沒電梯，隨著長輩身體退化，不利頻繁出入，導致生活愈來愈封閉。

再來，老宅若缺乏適當修繕，有採光照明不足、通風條件欠佳、管線老舊等問題，對於長者居家安全成為隱憂，尤其早年住宅規劃不周，或有狹隘、動線不良，也難以加裝輔具或通行輪椅，因此不少長輩在子女離鄉成家後，也萌生大屋換小房、老屋換新房、樓梯換電梯的念頭，所以可預見往後房市，將因應高齡社會的就養需求，銀髮換屋潮必然趨勢。

2023年全國老人及老宅最多縣市排名前六名。資料來源／台灣房屋
2023年全國老人及老宅最多縣市排名前六名。資料來源／台灣房屋

老屋 老宅

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