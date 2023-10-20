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六都「書香宅」這裡最猛 房價3年漲25%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園市立圖書館總館不僅在六都圖書館總館中交易最熱絡，周邊房價漲幅也超週行政區。圖／永慶房產集團提供
桃園市立圖書館總館不僅在六都圖書館總館中交易最熱絡，周邊房價漲幅也超週行政區。圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團統計六都市立圖書總館周邊近三年房市交易情形。桃園市立圖書館總館交易也最熱絡，台南市立圖書館新總館周邊房價漲幅25.3%，居六都總圖之冠。

六都中總圖與行政區房價比較，除了板橋區的新北市立圖書總館外，其餘五都圖書總館周邊平均單價均比行政區來得高，顯見圖書館所帶來的文化資源、公園綠地、寧靜環境等居住優勢，吸引許多民眾，使得房價有所支撐。

其中桃園市立圖書總館周邊買氣最猛，今年交易量已超過500件，帶動房價迅速成長，近三年漲幅高達17.2%，高出桃園區平均漲幅8.5個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園總圖坐落於桃園藝文特區，充滿人文與藝術氣息，周邊商家林立，學區環繞，擁有豐富的生活機能，未來還有京站、影城陸續進駐。

交通方面，大多是以開車或公車為主，不過將來桃園捷運綠線完工通車後，就能大幅提升來往桃園機場及桃園車站的便利性。目前單價約為29.8萬元，比起雙北相對便宜，且具備增值潛力，吸引許多民眾於此置產。

台南市立圖書館新總館周邊房價三年上漲25.3%，六都總圖中漲幅最大。

陳金萍說明，台南新總圖位於永康區大橋重劃區內，是新興住宅區，緊鄰台南市中心，公園綠地多，又有明星學區，加上鄰近南科園區，吸引不少科技新貴進駐，不僅單價從2字頭躍上3字頭，還超越了桃園、高雄總圖周邊的房價。

陳金萍表示，圖書總館是城市人文及經濟發展的重要指標之一，有豐富的文化、圖書資源，且圖書館鄰近區域大多都有公園綠地，周遭生活環境的氛圍也相對安靜，居住品質佳，自然擁有獨特的居住魅力，讓許多民眾紛紛選擇進場購屋，為該地區的房市帶來加分效果。

六都圖書館總館周邊房市。資料來源／永慶房屋
六都圖書館總館周邊房市。資料來源／永慶房屋

房價 圖書館 學區

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