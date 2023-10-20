科思創於大陸投產物理回收聚碳酸酯專用產線

科思創宣佈其全球首條物理回收（MCR）聚碳酸酯專用生產線已在上海一體化工廠正式投產，每年將生產超過2.5萬噸含有物理回收成分的高品質聚碳酸酯。該投資項目旨在滿足市場對消費後再生（PCR）塑料日益增長的需求，特別是電子電器、汽車和消費品等應用領域。

科思創商業長蘇智雅（Sucheta Govil）表示：「MCR生產線的投產代表著我們在實現循環經濟和2035年氣候中和目標的道路上又邁出了重要一步。塑料廢棄物的回收利用對於實現這一願景非常關鍵，我們希望透過擴大再生塑料生產能力，推動和引領各產業的永續發展進程。」

科思創計劃，至2026年時，每年將在亞太地區供應超過6萬噸回收再生聚碳酸酯，以滿足強勁的市場需求。最近，公司還對泰國基地(Map Ta Phu)的一條現有共混生產線進行了改造，使其具備生產物理回收聚碳酸酯的能力。

科思創工程塑料事業部全球總裁王麗表示：「這些投資使我們能夠滿足市場對PCR聚碳酸酯不斷增長的需求，進一步提高產能和效率。隨著這些新建或改造產線正式商轉，我們能夠更好地為下游客戶打造更永續的產品，加速產業轉型朝向循環經濟和氣候中和的未來。」

隨著各國法規趨嚴，全球對回收再生材料的需求呈現激增趨勢。例如，歐盟早先提出的廢車輛指令（ELV Directive），即對再生塑料的使用設定了嚴格的標準。此外，消費電子等領域對高回收含量材料的需求也在進一步增長。

在需求強勁的背景下，科思創近期在PCR聚碳酸酯開發方面取得的突破意義斐然。今年上半年，公司推出了回收含量達90%的PCR聚碳酸酯。該產品能實現傳統高含量再生塑料較難實現的高飽和度色彩和白度，且較原生化石基產品可減少70%的碳排放。這項突破的關鍵在於嚴格篩選高品質PCR原料，並在共混生產過程中精準優化材料配方。

科思創也正積極開發聚碳酸酯的化學回收製程。公司已在實驗室成功開發出這項製程，並已進入先導規模的試驗階段。

此外，科思創泰國基地（Map Ta Phu）日前完成多條生產線的優化工程，代表公司亞太地區聚碳酸酯產能的增加計劃已接近尾聲。該計劃也包括近期在上海和廣州以及印度大諾伊達基地增設的新生產線專案，一共為科思創在亞太新增了超過10萬噸的聚碳酸酯年產能。這些戰略以優化區域生產網絡為目標，並借助數位化工具降低了投資成本。

科思創工程塑料事業部全球生產運營負責人Nicolas Stoeckel博士表示：「透過這種方式，我們不僅致力於滿足亞洲市場對聚碳酸酯不斷增長的需求，而且還要為我們客戶提供更高品質的產品。根據市場需求，這些升級的產線既可用於生產回收再生聚碳酸酯，也可生產傳統聚碳酸酯。」因此，這些戰略計劃也進一步提升了科思創生產更多高回收含量聚碳酸酯的能力。

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