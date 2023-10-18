淡海新市鎮「名軒海樂地」10月啟動交屋 Q4營運大吃補丸
位於輕軌Ｖ11崁頂站旁的「名軒海樂地」，本（10）月啟動交屋，法人指出，在該案挹注下，名軒不僅今年第4季營運明顯跳升，且該案有新成屋持續銷售貢獻營運，在新案挹注下，公司今年起的未來三年營運可期。
位於淡海新市鎮的「名軒海樂地」，接下來將受惠預定2025年完工的淡江大橋交通建設，該案可透過沙崙路海樂地大道直上淡江大橋，西接台北港、約30分鐘直達桃園國際機場，從64快速道約20分鐘到新板特區，另外淡北道路力拚今年底動工下，接下來淡水交通將被徹底打通。
而在移居淡海熱潮持續之下，「名軒海樂地」新成屋可望穩定去化，並帶動公司2024、2025年業績持續成長。
展望未來，名軒開發手中仍有不少精華地段土地，初估未來可供推案銷售金額約近500億元，加上今年下半年到2024、2025年完工量衝高，預期未來10年將能再創一波業績高峰。
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