2024年房市回溫？顏炳立：不可能的任務、房市大勢已去

戴德梁行總經理顏炳立今（18）日「2024年房市回溫？不可能的任務」為題，發表最新觀點，他指出，今年房市多空對峙，9月移轉棟數有回溫的跡象，不少業者認為房市已經逐漸利空出盡，但其實利率攀升，使資金緊俏，未來房價下跌趨勢不變，利空出盡得要出現大量，但現在沒有，政府打炒房不是無效，因為打炒房是「慢性藥」，明年等價跌。

顏炳立強調，今年房市大勢已去、房價下跌趨勢不變，後市不容樂觀。第4季房市是「狡兔追市、暗淡的月」，房價會鬆動，但不會突然暴跌，以蛋黃區來看，大約一年跌2.5%左右，跌幅較小，一般人感受不出來，蛋白區可能跌10%左右。

整體市場為「利率緩升、資金緊、房市黯淡、房價鬆動、金流斷、量在縮、價緩跌、買氣弱，市場去化、金流決定、低首付搶市」。

顏炳立表示，今年房價漲勢放緩，但拋售壓力未到，價格跌幅不大，預估今年第4季房地產市場呈現收斂，整體呈現「跌、緩跌、量縮」格局，今年前8月建物買賣移轉棟數為19.11萬棟，較去年同期下降13.17%，估計全年買賣移轉棟數，將落在27萬棟到28萬棟間。

土地市場方面，第3季交易量382億元，相當於上半年的總和，累積前三季交易量為770億元，市場活絡度雖略有起色，但仍遠低於近十年單季485億元的平均交易量，可見土地市場仍處在觀望期，建商只挑優質土地投資。

顏炳立指出，今年第4季土地交易將是是否跌破十年新低的保衛戰，從地價指數來看，2023年土地交易量雖大幅萎縮，但住宅、商業、工業地價仍溫和上漲，也並未看到後勢有下跌跡象。

針對房地產市場，顏炳立指出，今年第1季房地產市場是買賣雙方屬於拉拔的狀態，開價可議價，殺價買不到，買方不任性，等賣方認命，第2季是賣方堅持價格、買方等價跌，第3季呈現賣方鬆動了、買方願意看屋，第4季演變成賣方價鬆動、買方仍觀望。

成屋市場方面是「價修等買盤」，預售市場會出現「爆量價修等買盤」，因此，可能會出現「低首付搶買盤」的買氣，若不降價，銷售期就會拉長。

顏炳立表示，政府打炒房是有用的，房市政策這個慢性藥藥效正在慢慢發酵，不要再說打房沒用，政府打房不是急性藥，是慢性毒藥，長期來看，目前未漲就是跌，2023年房市大勢已去，量縮，價一定會修正，只是時間問題，第4季要有交易量，就等價格鬆動。

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