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LINE Pay 推行銷活動 並導入中山醫學大學附設醫院場域
台灣消費者常使用的行動支付LINE Pay宣布活動與新場域。第4季攜手麥當勞、爭鮮餐飲等31家人氣消費品牌啟動「天天LINE Pay日」優惠，單周最高可獲超過LINE POINTS 600點消費回饋；LINE Pay持續擴大支付場景，首次跨入醫療院所，在中山醫學大學附設醫院提供綁卡繳納醫療費服務。
LINE Pay目前全台已有超過49萬支付據點，涵蓋食、衣、住、行、育、樂、健身房、美容、醫療等全方位領域，即日起擴大支付使用場景於中山醫學大學附設醫院大慶院區、中興院區、文心院區正式上線，用戶透過LINE Pay綁卡服務完成醫療費用繳納或於商場消費時支付，以安全便利的零接觸付款守護用戶的健康。
「天天LINE Pay日」本季攜手31大品牌推出LINE Pay回饋優惠，提供用戶餐飲、採買、交通、娛樂等生活面向消費回饋，周一至周五綁定富邦J卡於「天天LINE Pay日」活動店家消費可再享最高LINE POINTS 3%加碼回饋。
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