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因應AI運算需求 台達於日本CEATEC 2023秀液冷散熱解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）今（17）日在日本最先端電子資訊高科技綜合展（CEATEC）發表全新品牌價值主張「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」，此為疫情後首度在日本參加指標性綜合型展會，包括因應資料中心的AI運算需求，展出的AALC（Air-Assisted Liquid Cooling）液冷散熱解決方案，散熱能力比氣冷方案提高2.5倍，同時也有智能的雲端監控服務VORTEX，以及橫跨二輪與四輪的低碳交通解決方案，具體展現台達以核心節能科技。

台達品牌長郭珊珊表示，這是台達第一次以整合性展示參與日本最大的科技盛會CEATEC，我們很高興能呈現台達由零組件供應商成功轉型為系統整合方案的提供者，並已逐步從工業品牌延伸涵蓋至商業品牌，更貼近使用者需求。

此次台達展示包含資料中心、能源基礎設施、電動車、工業自動化和樓宇自動化等解決方案，不僅高度呼應日本Society 5.0 超智能社會的願景，並彰顯台達全新三大品牌價值主張「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」。我們期待與日本夥伴緊密合作，打造更智慧、以人為本的美好生活。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注全球氣候變遷及減碳趨勢，自導入科學減碳目標（SBT）起，2021年碳密集度較 2014 年下降 71%，提前四年達成並超越原訂2025年的減碳目標，進一步承諾2030年前達到RE100與碳中和，並訂定 2050 年全球據點達成淨零排放（Net Zero）的長期策略與目標。

2022年台達碳排放下降13.5%，再生電力使用比率達到63%，日本團隊近年也陸續在赤穗、京都近郊打造節能園區，自營太陽能發電系統裝置容量共計6MW。

台達東北亞區總經理華健豪表示，台達發展出智慧物聯、節能永續的解決方案，現已為廣島的客戶打造完整的再生能源服務。另外，此次也展出結合AI科技的雲端影像監控服務，目前已應用於台達在千葉縣南船橋的新倉庫，可針對大範圍場域遠端監控，包括人車管控、倉庫、貨品資產的保護，以及進出貨區域的全面監視，減少人力搜尋時間成本，同時確保監控零死角，提升整體物流安全性。

台達在CEATEC 2023展出綠色資料中心、電動車及充電基礎設施和樓宇自動化等解決方案，呼應日本「Society 5.0」政策，期望透過如人工智慧、物聯網、機器人等尖端科技，以科技解決社會問題。

台達電 日本

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