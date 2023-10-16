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宏碁智醫海外有成 VeriSee DR 泰國導入超過10家醫院

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

宏碁智醫（6857）積極響應全球的AI趨勢，不斷深耕智慧醫材產品與服務，其眼科AI醫材VeriSee DR持續拓展台灣和海外的醫療院所。在國際市場中，泰國的表現取得了顯著的成果，VeriSee DR目前已導入泰國超過10家的各級醫院，並成功建立策略合作夥伴關係，與當地智慧醫療產業的上下游廠商攜手合作。

自今年初以來，VeriSee DR除了已成功導入泰國的兩家公立醫院Wiang Pa Pao Hospital和Fort Ingkhayutthaborihan Hospital外，還陸續被其他更具規模的綜合醫院，如：Thung Song Hospital和Nan Hospital等所選用，大幅協助泰國醫師節省糖尿病視網膜病變（DR）的診斷時間，提高判讀的準確度，並能即時轉診高風險眼疾的糖友至眼科追蹤治療，進一步降低失明風險。

宏碁智醫積極在泰國市場推廣VeriSee DR，不僅與醫院、醫材設備商、系統整合商建立合作夥伴，更把握「泰國4.0」國家政策中應用智慧科技推動醫療產業升級的需求，將台灣的智慧醫療技術推向國際市場，為海外更多的糖尿病患者帶來更高水準的醫療品質。

VeriSeeDR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體）是宏碁智醫的旗艦眼科AI產品，已於6個市場取得當地主管機關核准的醫材許可證或銷售許可，在台灣和國際市場已有超過170家各級醫療院所採用。該AI醫材協助醫師加速判讀糖尿病視網膜病變，並提高判讀的準確度，從而促進早期發現和早期治療，提升患者的眼睛照護品質。

泰國 醫材

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