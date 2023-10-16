7-ELEVEN 寵物生活專區突破2,000店 「貓派」躍居新主流

統一超（2912）旗下7-ELEVEN看好毛孩商機，近年加速擴展「OPEN!PETS寵物生活專區」，瞄準飼主24小時就近便利購買需求，10月寵物專區突破2000店。7-ELEVEN表示，寵物商機一年逾300億，根據外部市場調查，全球寵物市場持續成長，其中又以亞太區成長最快速。觀察本土市場每年持續雙位數成長，其中，全台養貓登記數大幅成長逾四成，「貓派」成為新主流。

7-ELEVEN看好「萌寵擬人化商機」，近年積極整合線上線上，除了全台門市預購平台可提供線上下單線下取貨外，門市「OPEN!PETS寵物生活專區」也已突破2000店。7-ELEVEN表示，目前寵物生活專區聚焦零食、罐頭、乾糧、用品四大結構開發超過20大品牌、共計60~300款寵物商品，單店寵物業績是未導入專區的2.5倍以上，進一步發現本土市場寵物周邊商品買賣成長速度驚人。

7-ELEVEN也持續擴充品項，像是針對居家用品類推出「潔潤擦澡濕巾-小型犬」、「天然消臭噴霧(貓用)」、「寵物眼周清潔濕指套 」以及「寵物耳朵清潔濕指套」，預計帶動相關類別業績成長二成。

此外，根據外部市場調查，2022年全台貓口登記數量已超越犬隻登記數，尤其「貓奴」們的消費力也比起狗派來的更驚人，其中又以25至34歲女性飼主為大宗。7-ELEVEN內部觀察也發現，目前門市販售仍以寵食為最大宗，民眾大都於住宅型、觀光區商圈消費、又以零食品類銷售最佳，因應貓咪飼養數逐年攀高，且貓類相關寵食與用品消費大幅成長三成，顯見貓咪飼養數逐年攀高，貓食成長驚人。

看準眾多「鏟屎官」日常與臨時性購買需求，7-ELEVEN在7月於千塘門市首次於門市實體陳列貓跳台，且持續推出多款新品豐富消費者購買選擇性，像是「呼嚕化毛潔牙餡餅」、「愛喜雅系列-妙喵肉泥、樂妙喵罐頭」，還有「小叼饞凍乾零食系列」等，可望進一步帶動寵物業績成長。

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