華航新廣告好評加碼 「開啟深刻之旅」大方送機票

華航（2610）品牌形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」全新上線，累積觀看已超過300萬人次，引發廣大共鳴，今 （14）日更直接把「飛機艙門」搬到台北信義區百貨廣場，邀請旅客登機「開啟你的深刻之旅」，吸睛艙門造型的互動裝置，吸引眾多民眾到場沉浸式體驗，化身廣告主角，共創獨特的旅行時光，現場更大方送出華航長程線、區域線不限航點機票共 8 張等豐富大禮，留下珍貴難忘的幸運時刻。

華航也於Facebook粉絲專頁募集深刻旅行故事，近5百則粉絲留言分享親身經歷，今天更不乏呼朋引伴到現場同樂。華航完美復刻飛機艙門互動裝置，民眾可透過AI人臉辨識，當艙門開啟隨即換臉投射成廣告中的主角，跳傘美顏、曬痕背心等多款精心設計的情境特效隨機出現，如同時下年輕人喜愛的變臉濾鏡般，現場歡笑聲不斷，踴躍分享「笑」果照於個人社群平台。

為回饋當天熱情參與活動的群眾，華航大手筆送出 4 張長程航線不限航點來回機票、4 張區域線不限航點來回機票及眾多精美好禮，民眾流連忘返直呼想搭乘華航環遊世界。

為鼓勵民眾實踐心中期待已久的旅行，同時回饋廣大華夏會員，華航於活動現場公開 10 月 16 日「華航會員日」限時優惠方案，精選東南亞、中國大陸、香港及歐洲多個熱門航點，這一刻購票更值得。當日於華航網站購買單程或來回機票享 84 折起優惠，經濟艙包含台北－曼谷來回新台幣6,468元起（未稅）、高雄－馬尼拉來回新台幣 5,460元起 （未稅）、松山－福州來回新台幣6,300元起（未稅）及台北－羅馬來回新台幣25,200元起（未稅），萬元有找就能飛往東南亞悠閒漫旅或高CP值歐洲之旅；會員購買歐洲機票，還可再抽「歐來歐去」免費搭巴士循環式遊歐3日團，體驗不一樣的歐洲巡禮。

此外，華航也提供會員更多獨享優惠，會員日兌換指定航線單程或來回酬賓機票，搭乘後即可額外獲贈最高 1 萬哩，航線包括台灣往返越南的胡志明市、峴港、河內，以及首爾金浦與福州；會員日登入 eMALL 電子商城，指定商品消費享有9折優惠，熱賣商品包含華航Q版飛機造型撲滿折扣價新台幣675元、華航飛機造型後背包折扣價 新台幣1,782元、華航747-400F可開艙門貨機1：200模型折扣價新台幣3,240元等，歡迎把握機會選購。

華航力邀集團子公司及合作夥伴共襄盛舉，華信航空推出澎湖秋瘋季，App購票輸入指定折扣碼享澎湖航線66折，限量500組；諾富特飯店的品坊西餐廳午／晚餐享65折優惠、Deli法式烘焙坊6吋法式起士蛋糕獨享價新台幣399 元，限量供應，會員還可用優惠 3,600 哩兌換飯店嚴選台玻紅酒對杯組共400組，前16名會員更可用 16 哩帶回好禮。