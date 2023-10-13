35年歷史...永康商圈金石堂信義店 11月底熄燈

連鎖書店第二大品牌金石堂今宣布，大型店點已非現今金石堂發展策略，位於台北東門永康觀光商圈、已有35年歷史的金石堂信義店，預計於11月底結束營業，即日起轉為虛實服務體驗的新型態概念店。未來將結合在地消費者生活型態持續展店，明年目標增加5至10家。

金石堂今表示，40年來，金石堂致力提供優質閱讀體驗，隨國人家庭結構及消費行為改變，近期積極調整店型，為消費者打造更有溫度的虛實購物體驗。今年金石堂縮小營業坪數，仍能維持業績成長，線上購物與實體門市的整合力是一大關鍵。

金石堂說，目前虛實整合會員已近200萬人，透過門市訂官網百萬商品，到店取貨免運費；官網預留門市庫存，取貨更即時便利。LINE官方帳號與官網的創新，個人化追蹤與推薦服務，商品評價與好好聽導讀等線上功能，再加上實體店的主題策展，大幅優化消費者的購物體驗。

金石堂表示，將結合在地消費者的生活型態持續展店，明年目標增加5到10家。為符合未來發展新型態店的願景，大型店點已非現今金石堂發展策略，位於台北東門永康觀光商圈、已有35年歷史的金石堂信義店，預計將於11月底結束營業，即日起轉為虛實服務體驗的新型態概念店，和消費者近距離溝通。金石堂信義店也推出感恩回饋，全館79折、回頭書6本500元，會員滿千送百，來店體驗虛實服務解任務，還能享用咖啡與瑪德蓮。

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