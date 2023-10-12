馬自達全新 MAZDA CX-60 預售價120萬元
馬自達全新車款MAZDA CX-60將提供24年正式生產的車輛交付準車主，10月14日起喜愛MAZDA CX-60的車迷朋友們可蒞臨全台MAZDA展示中心賞車。
台灣馬自達表示，馬自達嶄新世代平台⸺Large Product Group採用縱置後驅平台技術打造出首款代表作ALL-NEW MAZDA CX-60，為同級唯一縱置引擎後輪驅動SUV，首度將KPC車身平衡控制與Large Product Group縱置後驅平台技術運用於SUV；前獨立雙A臂、後，前所未見的駕馭體驗將再次席捲台灣休旅車市場。
台灣馬自達今(12)日 正式展開ALL-NEW MAZDA CX-60四款車型預售，其中三款搭載2.5L縱置直列四缸引擎的25S Elite預售價120萬元、25S Elite Plus預售價 130 萬元與搭載i-ACTIV AWD智慧四輪驅動系統的25S AWD Exclusive預售價140萬元，而搭載3.3L縱置直列六缸渦輪增壓引擎及48V輕油電技術的33T AWD Exclusive Sport預售價為169萬元。
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